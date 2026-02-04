인천 초미세먼지 10년 전보다 34.5% ↓…인천시 종합대책 효과

인천시청 전경. 인천시 제공

‘내 삶이 행복한, 미세먼지 걱정 없는 도시’를 비전으로 ‘인천시 미세먼지 저감 종합대책’을 수립·추진 중이다.

대기오염총량 관리 분야에선 대기배출사업장(1∼3종)에 대해 질소산화물, 황산화물, 먼지 총량관리를 추진하고 있다. 발전·정유·제강사 및 항만·항공 분야 대형사업장을 대상으로는 자발적 감축협약을 체결해 핵심 배출원을 관리하고 있다. 시민 인식 제고를 위한 ‘푸른 하늘의 날’ 기념행사도 연다.

대기 감시 분야에선 미세먼지와 악취에 대한 광역·과학적 대응을 위해 대기통합관제센터를 구축·운영한다.