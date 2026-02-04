인천 초미세먼지 10년 전보다 34.5% ↓…인천시 종합대책 효과
인천시는 2024∼2025년 초미세먼지(PM2.5) 연평균 농도가 19㎍/㎥로 관측됐다고 4일 밝혔다. 29㎍/㎥를 기록한 2015년과 비교하면 34.5%나 감축됐다.
인천은 중국과 몽골 등 인접국가, 국가·일반산업단지 11곳, 인천항 등 항만 5곳, 인천국제공항, 수도권매립지, 발전사 9곳·정유사 1곳·제강사 3곳 등 국내외 배출원이 집적된 지리적 여건으로 대기질 개선에 구조적 어려움을 겪고 있다.
이에 시는 시민 건강 보호와 삶의 질 향상을 위해 ‘내 삶이 행복한, 미세먼지 걱정 없는 도시’를 비전으로 ‘인천시 미세먼지 저감 종합대책’을 수립·추진 중이다.
대기오염총량 관리 분야에선 대기배출사업장(1∼3종)에 대해 질소산화물, 황산화물, 먼지 총량관리를 추진하고 있다. 발전·정유·제강사 및 항만·항공 분야 대형사업장을 대상으로는 자발적 감축협약을 체결해 핵심 배출원을 관리하고 있다. 시민 인식 제고를 위한 ‘푸른 하늘의 날’ 기념행사도 연다.
미세먼지 관리 분야에선 지역 특성을 반영한 맞춤형 저감 종합대책을 수립해 2029년까지 초미세먼지 연평균 농도 15㎍/㎥ 달성을 목표로 사업을 진행 중이다. 고농도 발생 시기(12∼3월)에 대비해서는 ‘미세먼지 계절관리제’와 ‘대기오염 예·경보제’를 운영하고 있다.
산업단지 관리 분야에선 배출업소를 등급·종별로 분류해 체계적으로 관리한다. 영세사업장 환경시설 개선과 사물인터넷(IoT) 측정기기 설치도 지원하는 한편 환경관리 우수기업을 지정·육성 중이다.
차량 관리 분야에선 노후 경유차 및 건설기계 조기폐차 지원, 저공해 조치, 미세먼지 비상저감조치 발령 및 계절관리 기간에는 단속시스템 기반 5등급 차량 운행 제한 등을 통해 저감을 강화하고 있다.
대기 감시 분야에선 미세먼지와 악취에 대한 광역·과학적 대응을 위해 대기통합관제센터를 구축·운영한다.
시는 이들 대책을 토대로 한 성과를 인정받아 기후에너지환경부가 주관한 ‘미세먼지 관리 시행계획 추진실적 종합평가’에서 최우수 지방자치단체로 평가됐다.
정승환 시 환경국장은 “미세먼지 걱정없는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
