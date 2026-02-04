정책 협력·인력 교환…중동과 지식재산 협력 강화된다
지식재산처가 지식재산 보호, 전문인력 교환 등 중동지역과의 지식재산 협력 강화에 나섰다.
지재처는 1~3일 사우디아라비아 지식재산청, 걸프협력이사회(GCC) 특허청, 아랍에미리트(UAE) 경제관광부와 회담을 가졌다고 4일 밝혔다.
구영민 지재처 차장 직무대리는 지난 1일 사우디아라비아 리야드에서 노라 알람마리 사우디 지식재산청 차장과 만나 인공지능(AI)·금융·지식재산 보호 분야의 정책 협력, 심사관 교육 및 심판 협력 방안을 논의했다.
양국은 전문가 교환 프로그램 및 세계지식재산기구(WIPO) 협력기금을 활용한 공동 활동 등에 대해서도 의견을 교환했다.
2018년 한국과 포괄협력 업무협약(MOU)을 체결한 사우디아라비아는 2019년 국내 전문가들이 파견된 이후부터 현재까지 다양한 협력사업을 진행하고 있다.
구 차장 직무대리는 같은 날 사우디에 위치한 GCC 특허청의 아흐메드 알마샤디 청장과도 회담을 가졌다. 사우디아라비아 UAE 카타르 오만 쿠웨이트 바레인을 회원국으로 둔 GCC는 걸프 지역의 지식재산 분야를 담당하는 지역기구다.
이들은 올해 안으로 특허 데이터 교환 및 특허심사제도, 지식재산 금융·보호 및 교육 협력 등을 포함한 지식재산 분야 포괄협력 MOU를 체결하기로 합의했다.
특히 동일한 발명이 특허 등록됐을 경우 상대국에서 우선 심사받을 수 있는 ‘특허우선심사협력(PPH)’ MOU 체결에도 원칙적으로 합의했다. MOU가 체결되면 GCC 특허청에서 더욱 신속하게 심사를 받게 되는 만큼 국내 기업들의 중동 시장 진출에 소요되는 시간·비용이 크게 완화될 전망이다.
UAE와는 지난해 11월 한-UAE 정상회의 당시 체결된 지식재산 심화협력 MOU의 후속조치가 이뤄졌다. 구 차장 직무대행은 3일 두바이에서 UAE 경제관광부 압델라만 알무아이니 지식재산 담당 차관보와 만나 지식재산 금융 및 위조상품 단속을 위한 AI 적용 기술 관련 협력 방안을 논의했다. 지재처 심사관의 추가 파견에도 합의했다.
구 차장 직무대리는 “중동 지역 주요 기관과의 협력 강화를 바탕으로 우리 기업의 지식재산 보호와 해외 출원 편의성을 향상시킬 것”이라며 “지식재산을 활용한 글로벌 진출을 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
