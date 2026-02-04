정책 협력·인력 교환…중동과 지식재산 협력 강화된다

구영민(오른쪽 2번째) 지식재산처 차장 직무대리가 아흐메드 알마샤디(가운데) 걸프협력이사회 특허청장 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 지식재산처 제공

UAE와는 지난해 11월 한-UAE 정상회의 당시 체결된 지식재산 심화협력 MOU의 후속조치가 이뤄졌다.

구 차장 직무대행은 3일 두바이에서 UAE 경제관광부 압델라만 알무아이니 지식재산 담당 차관보와 만나 지식재산 금융 및 위조상품 단속을 위한 AI 적용 기술 관련 협력 방안을 논의했다. 지재처 심사관의 추가 파견에도 합의했다.