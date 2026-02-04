코레일, 6일 설 연휴 특별 할인상품 판매 개시
한국철도공사(코레일)가 명절 역귀성 열차 등 설 연휴 특별 할인상품을 6일부터 판매한다고 4일 밝혔다.
대상 열차는 설 특별수송기간인 13~18일 운행하는 열차 중 좌석에 여유가 있는 열차 1303대다. 설 명절 당일인 17일은 제외된다.
KTX와 새마을·무궁화호 등 일반열차의 빈좌석 운임을 최소 30%에서 최대 50%까지 할인한다.
가족 등 4명이 함께 편도 9만9000원에 KTX를 이용할 수 있는 ‘넷이서 9만9000원’ 세트도 판매한다. 중앙선·강릉선·중부내륙선·동해선 KTX-이음 열차는 4명 1세트가 편도 4만9000원이다.
할인 상품은 6일 오전 10시부터 코레일 홈페이지와 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 선착순으로 판매한다. 한 사람이 한 번에 최대 6매(넷이서 9만9000원은 최대 1세트) 등 총 12매(넷이서 9만9000원은 총 3세트)까지 구매할 수 있다.
코레일톡의 ‘승차권 전달하기’ 기능을 이용하면 문자나 카카오톡으로 승차권을 다른 사람에게 보내줄 수 있다.
자세한 사항은 홈페이지 공지사항이나 철도고객센터에서 확인할 수 있다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “명절을 맞아 고향 방문이나 여행 등에 할인상품을 다양하게 활용하시길 바란다”고 말했다.
