김태흠 “민주당 통합법은 충청도를 핫바지로 아는 것”
김태흠 충남지사가 최근 민주당이 발의한 충남‧대전 행정통합 특별법안에 대해 “충청도를 핫바지로 아는 법안”이라며 재차 비판의 목소리를 냈다.
김 지사는 4일 단국대 천안캠퍼스에서 열린 대전·충남 행정통합 타운홀 미팅에서 “민주당이 발의한 대전‧충남 통합 법안은 여러 부분에서 전남·광주 통합 법안의 절반도 안 되는 수준”이라며 이같이 말했다.
그는 “전남‧광주 통합 법안은 구속력이 있지만 충남·대전 통합안은 그렇지 않다”며 “원안에는 강제성을 가진 조항으로 돼있었는데 민주당이 ‘할 수 있다’는 조항으로 물타기를 해놨다”고 비판했다.
충남·대전 통합안에는 국가가 행정·재정적 지원방안 마련을 위해 ‘노력해야 한다’ 등 여러 조항이 임의 규정으로 명시됐다. 반면 전남·광주 법안에는 국가가 행정·재정적 지원 및 우대 방안을 마련해 ‘조속히 시행하여야 한다’는 등의 강행 규정이 담겼다.
김 지사는 통합자치단체가 실질적인 권한을 행사할 수 있도록 재정과 권한 이양 내용도 보완해야 한다고 주장했다.
그는 “당초 법안대로라면 9조원에 가까운 재정 지원이 이뤄지는데, 민주당 안은 3조7000억원에 불과하다”며 “국세와 지방세 비율도 대통령 말대로라면 40%정도 돼야 하는데, 민주당 안은 28%밖에 안된다”고 말했다. 이어 “국가산단 지정, 농업진흥지역 해제 등의 내용도 원안엔 들어가 있었지만 민주당 안에는 들어있지 않다”고 강조했다.
통합 공식 명칭인 충남대전통합특별시의 약칭을 ‘대전특별시’로 정한 것에 대해서도 반발했다.
김 지사는 “대부분 약칭을 쓸텐데 그럼 통합 명칭은 그냥 대전특별시라는 소리”라며 “충남의 인구 규모와 대전이 충남의 한 도시였다는 정체성 면에서 받아들일 수 없다”고 말했다.
행정통합으로 인한 근무지 변화와 인력 감축을 우려하는 공직사회의 기류에 대해서도 답했다.
그는 “통합이 되더라도 내포신도시와 대전에 1, 2청사를 둘 것”이라며 “공무원들은 임용을 받는 지역에 근무하는 게 원칙”이라고 말했다. 이어 “통합 효과로 공무원이 10년간 300∼400명가량 줄어들 텐데, 정년퇴직자보다 신규 공무원을 덜 뽑으면 된다”며 “절감되는 비용은 사회복지에 쓰일 것”이라고 덧붙였다.
민주당은 당론으로 발의한 충남·대전, 전남·광주 행정 통합 특별법을 설 이전에 처리할 계획이다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
