광역통합 파도 속 30년 숙원 완주·전주 통합 타이밍 잡나

안호영 찬성 선회로 전북 정치권 통합 공감대 형성

행안부 권고·국회 입법, 군의회 기류가 좌우

군의회 반대 속 경제계·시민사회는 지지 공개

김관영 전북특별자치도지사와 더불어민주당 전북특별자치도당위원장인 윤준병 의원 등 전북을 지역구로 둔 의원들이 4일 국회 소통관에서 전북 등 3특에 대한 10조원 이상의 재정 지원과 특례 확대를 촉구하고 있다. 연합뉴스

전북 전주·완주 행정통합을 둘러싼 논의가 중대 기로에 섰다. 정치권을 중심으로 통합 추진에 힘을 싣는 공감대가 형성되고 있지만, 행정안전부 권고와 국회 입법으로 이어지기 위해서는 완주군의회의 기류 변화가 선행돼야 한다는 평가가 나온다.



더불어민주당 안호영 의원이 지난 2일 통합 찬성 입장으로 선회하면서 전북 정치권의 흐름은 빠르게 정리되는 모습이다. 정동영 통일부 장관, 김윤덕 국토부 장관, 이성윤 최고위원, 김관영 전북지사까지 ‘통합을 통한 국가 지원 확보’라는 인식에는 공감대를 형성하고 있다.



이런 가운데 김 지사는 4일 정부서울청사에서 김민석 국무총리를 만나 “전주·완주 통합은 전북의 중추도시 경쟁력을 높이고 특별자치도의 거점을 공고히 하는 핵심 과제”라며 "광역 통합 중심의 정책 설계만 가속하면 기업·인재 유출 심화해 2차 공공기관 이전 경쟁력 약큼 등 전북 소외가 현실화될 수 있다”고 강조했다.



이어 “전주와 완주의 정치권이 통합에 합의하고 완주군의회를 설득 중인 만큼, 정부가 광역 통합에 준하는 기초지자체 통합 인센티브 방안을 조기에 제시해 달라”고 덧붙였다.



정치권 안팎에서는 통합의 성패가 찬반 구호보다 군의회의 의사 변화가 언제, 어떤 방식으로 이뤄지느냐에 달렸다는 분석이 지배적이다. 광역 통합 논의가 본격화한 현 시점에서 전주·완주 통합 역시 ‘타이밍의 문제’로 넘어갔다는 평가다.



행정 절차상 행정안전부 장관의 권고는 단순한 형식 절차를 넘어, 기초의회 내 의견 흐름과 지역 수용성을 종합적으로 고려한 행정 판단으로 받아들여진다. 이 때문에 완주군의회의 통합 논의 방향이 전체 절차에 적지 않은 영향을 미칠 것이라는 관측이 나온다.



정치권 한 관계자는 “군의회 내부에서 일정 수준의 의사 정리가 이뤄졌다는 신호가 없으면 행안부 권고도 현실화되기 어렵다”며 “통합 논의의 열쇠는 결국 완주군의회에 있다”고 말했다. 군의회 다수가 공개적으로 반대 입장을 유지하는 상황에서는 장관 권고 자체가 정치적 부담이 될 수 있다는 현실 인식이다.



입법 환경 역시 중요 변수다. 현재 국회에서는 광주·전남, 대전·충남 통합을 전제로 한 광역통합특별법 논의가 진행 중이다. 전주·완주 통합도 별도의 설치법이나 특별법이 필요하지만, 광역 통합 관련 법안 처리 흐름과 맞물려 추진될 경우 국회 문턱을 넘기 수월할 수 있다는 분석이 나온다. 전북도 한 관계자는 “지금은 광역 통합이라는 큰 흐름이 형성된 특수한 시기”라며 “이 시기를 놓치면 기초단체 통합만 단독으로 추진하는 것은 정치적 부담이 훨씬 커질 수 있다”고 말했다.



반대 목소리도 분명하다. 완주전주통합반대완주군민대책위원회는 지난 3일 기자회견을 열고 “완주군민 동의 없는 통합은 받아들일 수 없다”고 반발했다. 이날 회견에는 완주군의회 의원 11명 전원이 참석해 “통합은 군민의 선택으로 결정돼야 한다”고 주장했다. 다만 정치권 내부에서는 “반대 성명의 핵심이 통합 자체보다 절차와 사전 소통 부족에 맞춰져 있다”며 “군의회 내부에서도 향후 입장 변화의 여지는 남아 있다”는 해석도 나온다.



반면 지역 경제계와 시민사회에서는 통합을 지지하는 공개 목소리가 이어지고 있다. 전북자동차연합회와 전북여성단체연합, 전북중소기업단체협의회 등 도내 단체들은 “전주·완주 통합은 더는 미룰 수 없는 시대적 과제”라며 “행정 이원화로 누적된 비효율을 해소하고 국가 지원과 산업 경쟁력을 확보할 출발점”이라고 평가했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



