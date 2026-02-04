원주 한 아파트서 모녀 3명 숨진 채 발견
강원도 원주의 한 아파트에서 모녀 3명이 숨진 채 발견됐다.
강원도소방본부에 따르면 4일 오전 11시52분쯤 소방상황실에 “딸로부터 극단적 선택을 암시하는 문자를 받았다”는 신고가 접수됐다.
소방당국이 낮 12시3분쯤 원주시 태장동의 한 아파트에 출동해 현장을 확인한 결과 안방에서 김모(여‧66)씨와 김씨의 40대와 30대 딸 2명이 숨져 있었다.
안방에선 불에 탄 번개탄 등이 발견됐다.
경찰은 세 모녀가 숨진 원인을 조사 중이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사