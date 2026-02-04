[단독] 한학자 “실명 상태서 3차례 낙상” 또다시 보석 요청

한학자 통일교 총재가 지난해 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문을 마친 뒤 서울구치소로 이동하고 있다. 윤웅 기자

서울구치소에 수감 중인 한학자 통일교 총재 측이 지난 2일 법원에 거듭 보석을 허가해달라는 의견서를 제출한 것으로 확인됐다. 한 총재 측은 의견서에서 건강이 급격히 악화된 한 총재가 약 한 달 사이 3차례 낙상했고 향후 치명적 사고 가능성이 있다고 주장했다.

우 부장판사는 지난해 12월 16일 공판에서 “한 총재와 제 부모님 연세가 비슷해 (재판을) 진행할 때마다 연로한 부모님 생각도 나고 구속된 한 총재가 안타깝다”면서도 “재판과 법 집행이 개인적 연민과 측은지심만으로 하는 것이 아니다”고 말했다.