시사 전체기사

‘BTS 광화문 공연’ 서울시 안전 관리 총력…“왕의 귀환, 문화 수도 서울 각인 기회”

입력:2026-02-04 13:56
공유하기
글자 크기 조정
오세훈 서울시장이 4일 서울 중구 서울시청에서 열린 BTS 컴백 프로젝트 관련 현안 검토 회의에 참석해 모두발언하고 있다.

서울시가 다음 달 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연과 관련해 안전 관리와 바가지요금 근절 등을 포함한 종합 대책 마련에 나섰다. 오세훈 서울시장은 “서울시 입장에서 정말 잘 활용해야 할 기회”라며 만전의 준비를 당부했다.

서울시는 4일 오 시장 주재로 ‘BTS 컴백 행사 관련 현안 점검회의’를 개최했다. 시는 광화문광장, 서울광장 등 주요 장소에 대규모 인파 밀집이 예상됨에 따라 종합 안전관리 대책을 추진하기로 했다. BTS 측은 행사 당일 최대 20만명에 이르는 인파가 몰릴 것으로 예상하고 있다.

먼저 서울시는 전문가 자문을 근거로 행사장 구역을 세분화해 취약 관리 지역이 발생하지 않도록 하고, 행사 주최 측에 인파 규모 대비 충분한 안전 지원 인력을 요청해 공연장과 행사장 주변에 배치할 계획이다.

인파 동향 모니터링도 강화한다. 재난안전상황실을 중심으로 실시간 도시데이터와 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 인파 밀집도도 특별 관리한다. 공연 당일 시간대별 안전 대책을 마련하고, 특정 구간으로 인파가 집중되는 상황을 사전에 차단하는 현장 통제도 병행한다.

행사 시간대 광화문 일대 지하철역 무정차 통과나 열차 탄력 운행도 검토한다. 보행 안전 확보를 위해 따릉이와 공유 개인형 이동수단 대여를 일시 중단한다. 불법 노점상 및 불법주차 단속 등도 함께 추진한다.

이 밖에도 시는 외국인 관광객을 대상으로 한 바가지요금 등 불공정행위를 방지하는 대책을 추진한다. 자치구와의 합동점검을 통해 숙박업소 요금 게시 준수 여부, 예약 취소 유도 등 불공정행위를 집중 단속한다. 전통시장과 관광 밀집 지역에는 ‘미스터리 쇼퍼(암행 점검원)’를 활용한 현장점검에 나설 계획이다.

오 시장은 “전 국민이 기다리고 있는 것 같다. BTS 컴백 공연은 ‘글로벌 문화 수도 서울’의 매력을 전 세계에 각인시킬 수 있는 절호의 기회”라며 “인파 안전, 바가지요금, 즐길거리까지 전방위적으로 챙겨 전 세계 시민이 즐길 수 있는 글로벌 관광도시 서울을 만들겠다”고 말했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
황인호 기자
사회부
황인호 기자
193
국민일보 황인호 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대구에서 “빵 사줄게” 유인 미수 60대 남성 체포
李 대통령 “대비 안 한 다주택자 책임…집값 고통 국민 배려해야”
“이준석 답변해봐!” 전한길에 이준석 “쇼하지 말고” 답변
대표 매장 잠실점까지 문 닫는다… 홈플러스 “대안없다” 호소
호가 31억 아파트 29억에 내놨다… 한강벨트서 급매물
[단독]‘윤석열 개XX’ ‘이재명 OUT’ AI 선거 개입 가시화…정부, 대응책 마련 나섰다
단돈 14만원에 팔았던 현대차 러시아 공장… “다시 안 산다”
‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절”
국민일보 신문구독