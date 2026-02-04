서울시 소각장·교통 갈등에…“절차·형평성 갖춘 정책 전환 필요”

‘4선 중진’ 김기덕 서울특별시의원 인터뷰

소각장 추가 건립 논란에 “서울시 항소는 갈등 키우는 소모 행정”

대장홍대선·상암 등 서북권 개발 “끝까지 ‘결과정치’로 보답”

김기덕 서울시의원이 서울시정과 마포 지역 현안에 대해 설명하고 있다. 서울특별시의회 제공

서울시의 소각장 추가 건설과 교통 정책을 둘러싼 갈등이 이어지는 가운데, 지역 형평성과 절차적 정당성을 갖춘 정책 전환의 필요성이 제기됐다. 쓰레기 소각장 추가건립과 관련, 서울 마포구는 주민들과 함께 지난해 1월 서울시를 상대로 소송에 나서 1심에서 승소했다. 하지만 서울시가 항소하면서 법적 공방은 이어지고 있다.



김기덕 서울시의원(마포구 제4선거구)은 4일 서울시의 소각장 건설 논란과 관련 “시민 의견을 외면한 일방 행정은 반드시 멈춰야 한다”면서 “서울시의 항소는 갈등을 키우는 소모적 행정이다. 마포구민에 대한 사과와 정책 전환이 필요하다”고 말했다.



4선 중진인 김 의원은 이날 서울 중구 서울시의회 의원회관에서 국민일보와 만나 마포구 현안과 서울시정 전반에 대한 입장을 피력했다.



김 의원은 정치적 수사보다 결과로 평가받는 의정 활동을 강조했다. 그는 “일 잘하고, 끝까지 책임지는 시의원으로 기억되고 싶다”며 “계획만 쌓아두는 정치는 시민 삶을 바꾸지 못한다”고 말했다. 1998년 서울시의회 입성 이후 4선에 이르기까지, 그의 의정 활동은 마포의 변화 과정과 맞닿아 있다.



서울시의외 시정질문에서 김기덕 서울시의원(오른쪽)이 오세훈 서울시장을 상대로 대장홍대선 DMC 환승역 설치 필요성을 강조하며 서울시의 책임 있는 역할을 촉구하고 있다.

월드컵공원 조성, 난지도 일대 개발, 상암·경기장 주변 정비 등 주요 사업들이 그의 의정 활동 속에서 추진됐다. 특히 2010년 최초로 제안한 지하철 9호선 홍대~상암~화곡 연장 구상은 ‘대장홍대선’으로 구체화돼 서북권 교통망의 핵심 축으로 자리 잡았다.



장기간 표류하던 DMC 상암복합쇼핑몰 사업을 정상화한 점도 주요 성과로 꼽힌다. 2026년 착공을 앞둔 이 사업에 대해 김 의원은 “실행되지 않던 계획을 현실로 옮기는 것이 시의원의 역할”이라고 말했다. 그는 상암 개발이 지역 경제 회복의 전환점이 될 수 있도록 끝까지 책임지겠다고 강조했다.



김기덕 서울시의원이 서울시의회에서 열린 기자회견에서 마포 소각장 추가 건설 계획 철회를 촉구하는 구호를 외치고 있다.

그는 당면한 핵심과제로 민생경제 회복을 꼽았다. 김 의원은 “경기 회복 신호와 달리 자영업자와 소상공인의 체감 경기는 여전히 어렵다”며 “의회가 실질적인 해법을 제시해야 할 시점”이라고 말했다. 대장홍대선, 상암복합쇼핑몰, 랜드마크 조성, 마포농수산물시장 재건축 등 지역 현안을 차질 없이 추진하겠다는 의지도 밝혔다.



김기덕 서울시의원이 주민들과 함께한 탐방 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 주민 참여형 문화 활동을 통해 지역 공동체 강화에 힘쓰고 있다.

문화체육관광위원회 소속인 김 의원은 “문화는 선택이 아니라 시민 삶의 기본 인프라”라며 ‘선진문화 마포’를 목표로 지역 축제와 생활 밀착형 문화 사업을 확대해 왔다. 올해도 관련 예산을 확보해 문화 기반을 강화해 나갈 계획이다.



서북권 교통 문제와 관련해서는 대장홍대선의 안정적 완공과 DMC 환승역 설치를 핵심 과제로 제시했다. 그는 서울시와 마포구가 재정 부담을 분담하는 현실적인 방안을 제시하며 “시민 편익이 분명하다면 책임 있는 결정을 피해서는 안 된다”고 강조했다.



김기덕 서울시의원이 서울 마포 지역 현장을 찾아 개발 및 정비 계획에 대해 설명하고 있다.

의회 역할에 대한 그의 입장은 확고하다. 김 의원은 “정쟁으로는 시민의 삶을 바꿀 수 없다”며 “집행부 견제와 예산 심의, 조례 제·개정이라는

의회의 본래 기능에 충실해야 한다”고 강조했다. 합리와 협치를 통한 시정 운영이 서울의 미래를 좌우할 것이라는 주장이다.



김 의원이 강조하는 정치는 단순하다. 현장에서 답을 찾고, 결과로 증명하는 정치다. 김 의원은 “시민 곁에서 시작한 약속을 끝까지 지키는 것이 의정의 기본”이라며 마포와 서울의 변화를 향한 책임 있는 역할을 이어가겠다고 밝혔다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



