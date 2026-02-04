김포시, 올해 노인일자리 3148개 제공…역대 최대 규모
58개 사업단 운영…노인일자리 생태계 구축
3년간 예산 74% 증가…‘질·양’ 동반 성장
경기 김포시가 올해 노인일자리 및 사회활동 지원사업을 역대 최대 규모로 확대하며 양적 성장과 질적 도약을 동시에 추진한다.
김포시는 올해 총 141억6700만원의 예산을 투입해 58개 사업단에서 3148명의 어르신에게 일자리를 제공한다고 4일 밝혔다. 이는 김포시 노인일자리 사업 사상 최대 규모로, 보다 안정적인 노후 소득과 사회참여 기회를 확대하는 데 목적이 있다.
김포시 노인일자리 사업은 최근 3년간 빠른 성장을 이어왔다. 사업단 수는 2023년 43개에서 올해 58개로 늘었고, 참여 인원도 2679명에서 3148명으로 확대됐다. 예산 역시 2023년 81억원에서 올해 141억원으로 약 74% 증가하며 노인복지 안전망을 한층 강화했다.
시는 올해 어르신들이 직접 수익을 창출하는 ‘공동체 사업단(시장형)’과 경험과 전문성을 지역사회에 환원하는 ‘노인 역량활용사업’을 핵심 축으로 삼아 맞춤형 일자리 생태계 구축에 나선다. 이를 위해 4개 노인일자리 전문 수행기관과 협력 체계를 강화한다.
공동체 사업단은 김포시 노인일자리의 대표적인 성장 모델로 자리 잡고 있다. 김포시니어클럽은 두부·참기름·쌀과자 제조를 비롯해 총 10개 사업단을 운영하며 186명의 어르신이 참여하고 있다.
이 가운데 17년 전통의 두부 사업단은 국산콩과 김포쌀을 활용한 제품으로 지난해 순매출 9127만원을 기록했으며, 지역 로컬푸드 매장과 직거래 장터 등에서 높은 인기를 얻고 있다. 사우동에 문을 연 샐러드 매장과 GS25 편의점 사업단, 북부노인복지관이 운영하는 실버카페 3곳 역시 어르신들의 안정적인 수익 창출과 지역 소통 공간으로 기능하고 있다.
노인 역량활용사업은 교육·복지·안전 분야에서 어르신들의 경험을 적극 활용하는 사업이다. 어린이집과 초등돌봄교실에 투입된 어르신들은 등·하원 지도와 돌봄 업무를 지원하며 아이들의 안전한 성장을 돕고 있다.
금융기관에서는 ATM 이용 안내와 보이스피싱 예방 활동을 펼치고, 복지시설과 행정 현장, 노인돌봄 지원, 승강기 안전 점검, 장애인 돌봄 지원 등 다양한 분야에서 지역사회 안전망을 강화하고 있다. 올해는 110명의 어르신을 민간 취업으로 연계할 계획이다.
이와 함께 공익활동 사업단에는 1990명의 어르신이 참여해 환경정비, 학교급식 지원, 스쿨존 교통지도, 주차안전 관리 등 지역사회 전반에서 공공 역할을 수행하고 있다. 특히 37개 초등학교에서 운영되는 스쿨존 교통지원 사업에는 430명의 어르신이 참여해 어린이들의 안전한 통학을 책임지고 있다.
시 관계자는 “앞으로도 어르신의 사회참여 확대와 지역경제 활성화를 동시에 달성할 수 있도록 노인일자리 사업의 내실을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사