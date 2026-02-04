70대 후진하다 돌진… 노점상 자매 심정지·중상 날벼락

70대 운전자가 몰던 차량이 후진하다 건물로 돌진하면서 인근에서 장사하던 노점상을 덮쳐 2명이 크게 다쳤다.
4일 오전 9시 33분 충남 서천군 서천읍 서천시장 근처에서 주차를 하려고 후진하던 스포츠유틸리티차(SUV)가 인도로 올라타 노점상을 덮치고 약국까지 돌진했다.
이 사고로 약국 앞에서 야채 장사를 하던 70대 A씨가 차 바퀴에 깔려 심정지 상태로 병원으로 이송됐다. A씨와 함께 일하던 자매인 70대 여성도 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.
70대인 운전자 B씨는 “브레이크를 밟았다”고 경찰에 주장한 것으로 전해졌다.
음주나 약물운전 등 특이사항은 없는 것으로 확인됐다.
경찰은 B씨 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
