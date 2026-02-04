경남 창녕 양돈농장 아프리카돼지열병 발생…긴급 확산차단 총력
경남도는 창녕군 한 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 3900마리를 살처분한다고 4일 밝혔다.
도는 폐사 신고에 따른 정밀검사 결과에 따라 창녕 해당 농장에 가축과 사람의 이동을 제한하고, 초동방역팀을 투입해 농장 출입 통제와 소독 등 긴급 방역 조치를 했다.
또 추가 확산을 막기 위해 발생 직후인 이날 오전 2시 30분부터 24시간 동안 창녕군과 인접한 8개 시군의 양돈농장, 도축장, 사료공장 등 축산 관계 시설과 차량에 대해 일시이동중지 명령을 발령했다. 대상 지역은 경남 밀양·창원·함안·의령·합천과 대구 달성, 경북 청도·고령이다.
발생 농장에서는 사육 중인 돼지와 관리지역 방역대 내 1개 농가 등 총 3900마리를 신속히 살처분하고 있다. 발생 농장 반경 10km 이내는 방역 지역으로 설정해 13농가, 약 3만 8000마리에 대해 이동 제한과 집중 소독, 정밀검사 등 확산 차단 방역을 하고 있다.
정창근 경남도 동물방역과장은 “최근 충남 보령에 이어 경남에서도 발생한 만큼 확산 차단이 무엇보다 중요하다”며 “양돈농가는 외부인 출입 통제, 소독 철저와 특히 외국인 근로자를 통한 오염원 유입 차단에 각별히 주의하고 이상 징후를 발견하면 즉시 신고해달라”고 당부했다.
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 동물방역과 안선미 주무관(055-211-6563)에게 연락주시기 바랍니다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사