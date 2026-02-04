포항시, 봄철 산불 총력 대응…드론 감시단·야간대기조 운영
경북 포항시가 드론을 활용한 산불 감시와 야간대기조 운영 등 봄철 산불 예방과 대응에 총력을 기울인다.
포항시는 4일 시청 재난안전상황실에서 장상길 부시장 주재로 소방·경찰·교육청·군부대 등 유관기관 관계자 20여명이 참석한 가운데 ‘산불방지협의회’를 열었다고 밝혔다.
이번 협의회는 봄철 산행 인구 증가에 따른 입산자 실화와 산림 인접지의 관행적 소각 등으로 발생할 수 있는 산불에 대비해 초기 대응과 기관 간 협력 방안을 집중 논의했다.
특히 최근 산불 발생 시 급격한 풍속·풍향 변화로 불길이 단시간 내 확산하는 사례가 잇따르는 만큼, 인근 주민의 사전 대피 체계 구축과 관계기관 간 협력을 강화하기로 했다.
또 산림 인접 지역에 대한 예찰과 순찰을 강화하고 조기 대응 체계 유지, 진화 인력과 장비 지원, 교통 통제, 현장 질서 유지, 취약계층 보호 등에 상호 협력키로 했다.
시는 현재 산불감시원 283명을 배치하고 산불 위험지역과 취약 시간대를 중심으로 감시 인력을 탄력적으로 운영하는 한편, 드론 산불감시단을 투입해 사각지대 없는 밀착 감시를 할 계획이다.
산불진화 임차헬기 1대와 산불진화차량 9대를 운영하고, 산불전문예방진화대 55명(7개 조)을 산불 취약 지역에 전진 배치해 산불 발생 시 초기 진화를 위한 선제적 대응 체계를 구축하고 있다.
이와 함께 올 1월부터는 산불전문예방진화대 야간대기조를 운영 중이며, 산불의 주요 원인인 불법 소각을 막기 위해 상습 소각 지역을 중심으로 감시 인력을 집중 배치하고 단속을 대폭 강화한다.
장상길 포항시 부시장은 “기후 변화로 인해 산불이 대형화되는 추세인 만큼 유관기관 간 유기적인 협력체계가 그 어느 때보다 중요하다”며 “철저한 예방 활동과 신속한 대응으로 시민의 생명과 재산, 소중한 산림 자원을 지키는 데 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
