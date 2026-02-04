경주시 효현동서 일곱째 출산…출산·양육 공적 지원 8448만원
저출생이 사회적 과제로 떠오른 가운데 경북 경주시에서 일곱째 자녀가 태어나 축하와 응원이 이어지고 있다.
경주시는 효현동에 거주하는 일곱째 자녀 출산 가정을 찾아 출산을 축하하고 다자녀 가정에 대한 양육·돌봄·교육 등 다양한 지원 제도를 안내했다고 4일 밝혔다.
이 가정은 강명호(36)·최성귀(여·35) 씨 부부로, 첫째(16세)부터 막내 일곱째(0세)까지 모두 7명의 딸을 두고 있다. 막내 강미래 양은 지난해 11월 26일 태어났다.
시에 따르면 이 가정은 출산을 계기로 총 8448만원 규모의 출산·양육 관련 공적 지원을 받게 된다.
출산축하금 20만원, 셋째아 이상 출산장려금 1800만원(월 50만원씩 36개월), 둘째아 이상 ‘첫만남이용권’ 300만원, 산후조리비 50만원, 출산축하선물과 15만원 상당의 육아용품 등이 포함된다.
또 부모급여(0~11개월 월 100만원, 12~23개월 월 50만원), 아동수당, 어린이집 보육료 및 급식비, 초·중·고 교육비와 급식비 지원 등 자녀 성장 단계별 맞춤 지원도 연계된다.
주낙영 경주시장은 “저출생 문제가 심각한 상황에서 일곱째 자녀의 탄생은 한 가정의 기쁨을 넘어 사회적으로도 의미 있는 일”이라며 “아이들이 지역의 소중한 인재로 건강하게 성장할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.
