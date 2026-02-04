에코델타시티 기회발전특구 신규 지정… 부산, 세 번째 특구
데이터센터·로봇 등 14개 기업 투자
분산에너지특구 연계 전력 경쟁력
5조 투자·965명 고용 효과 기대
부산 강서구 에코델타시티가 에너지 기반 첨단산업 거점으로 한 단계 도약한다. 분산에너지 인프라와 데이터·모빌리티·로봇 산업을 묶은 기회발전특구가 추가로 지정되면서 부산의 미래산업 전략이 구체화했다는 평가다.
부산시는 산업통상자원부의 ‘기회발전특구 지정 통합고시’를 통해 에코델타시티 1단계 산업용지 일부(122만6567㎡)가 기회발전특구로 신규 지정됐다고 4일 밝혔다. 이번 지정으로 부산은 지난해 두 차례에 이어 광역시 최초로 세 번째 기회발전특구를 확보하게 됐다.
시는 에코델타시티가 대규모 전력 공급 능력과 스마트시티 기반의 첨단산업 육성 여건을 갖췄다는 점이 종합적으로 평가받았다고 설명했다. 기업 수요조사와 기반시설 검토, 관계부처 협의 등 사전 절차를 거쳐 특구 신청을 추진했다 덧붙였다.
신규 특구에는 데이터센터·모빌리티·로봇 산업을 중심으로 14개 기업이 총 5조3615억원 투자와 965명 고용을 계획하고 있다. 데이터 산업용지와 연구개발(R&D) 특구를 연계한 복합 인프라를 구축해 데이터센터를 핵심 거점으로 첨단 산업을 확장하는 선순환 생태계를 조성한다는 계획이다.
특히 에코델타시티는 전국 최초로 ‘분산에너지특구’로 지정된 지역이다. 대규모 전력 수요가 필요한 데이터센터 등 전력 집약형 산업에 안정적 전력 공급과 에너지 비용 경쟁력을 동시에 제공할 수 있는 점이 강점으로 꼽힌다. 시는 분산에너지특구와 기회발전특구를 연계해 에너지 기반 투자 환경을 지속적으로 강화할 방침이다.
기회발전특구로 지정되면 입주 기업들은 법인세·소득세, 취득세·재산세 감면과 지방 투자 촉진 보조금 가산, 전문인력 양성 프로그램 지원 등 다양한 인센티브를 받게 된다. 시는 이를 통해 민간투자를 촉진하고 산업구조 전환과 지역 일자리 창출을 속도감 있게 추진하겠다는 계획이다.
이번 통합 고시를 통해 전력 공급 여건 미충족으로 조건부 지정 상태였던 기장군 ‘동부산 E-PARK 일반산업단지’도 조건 이행 완료에 따라 기회발전특구로 최종 확정됐다. 해당 산업단지 입주 기업 역시 세제 감면과 각종 지원 혜택을 적용받는다.
박형준 부산시장은 “연이은 특구 지정은 부산이 미래산업 중심 도시로 전환하고 있음을 보여준다”며 “기업 투자와 일자리 창출이 실질 성과로 이어지도록 후속 지원과 추가 특구 지정도 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
