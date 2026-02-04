시민 목소리가 정책으로…파주시 이동시장실 200회 맞아

김경일 파주시장 1232일간 시민과 200번 소통 이어가

파프리카·파주페이 출발점…직접 민주주의 모델로 정착

김경일 파주시장이 지난 3일 금촌2동에서 200회를 맞은 '찾아가는 이동시장실'을 진행하고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

경기 파주시가 운영해온 ‘찾아가는 이동시장실’이 200회를 맞으며 시민 참여형 정책 소통의 대표 모델로 자리매김했다.



김경일 파주시장은 지난 3일 금촌2동 시정운영계획 설명회와 함께 이동시장실 200회를 개최했다. 2022년 9월 20일 첫 운영 이후 1232일 만으로, 이날 현장에서는 주민대표가 김 시장에게 그간의 소통 행정에 대한 감사 인사를 전했고, 김 시장은 시민과의 약속을 계속 이어가겠다고 화답했다.



이동시장실은 민선 8기 출범 직후 시작돼 2022년 20회, 2023년 32회, 2024년 69회, 2025년 66회, 2026년 2월 초까지 13회 등 총 200회 운영됐다.



김 시장은 그동안 시민에 의한 직접 민주주의 실현을 목표로 파주 전역을 직접 방문해 7400여명의 시민을 만났고, 이를 통해 접수된 건의사항은 총 2520건에 달한다. 이 가운데 1289건(51%)은 처리가 완료됐으며, 19%는 현재 추진 중이고, 30%는 장기 검토 또는 제도적 한계로 즉각적인 추진이 어려운 사안으로 분류됐다.



이동시장실의 가장 큰 성과는 시민의 제안이 실제 정책으로 구현됐다는 점이다. 경기 침체 속 자영업자의 어려움은 전국 최대 규모의 지역화폐 ‘파주페이’ 확대 발행과 10% 인센티브 상시 유지로 이어졌고, 중소기업인의 제안은 파주시 기업박람회 출범과 해외 구매기업 초청 수출상담회로 확장됐다.



학부모의 통학 불편 건의는 전국 최초 학생전용 통학순환버스 ‘파프리카’를 탄생시켰으며, 돌봄 공간 부족 문제는 시가 운영비 전액을 부담하는 ‘파주형 다함께돌봄센터’로 구체화됐다.



이동시장실은 다수의 불편 해결을 넘어 소수의 삶 속 어려움까지 정책의 영역으로 끌어안는 공감 행정으로도 발전해왔다. 적성면 주민의 의료 접근성 문제는 소아과 전문의 파견으로, 발달장애 학생 부모의 호소는 방학 돌봄 지원 프로그램 마련으로 이어지며 정책 사각지대를 보완하는 역할을 해왔다.



김 시장은 “200회라는 숫자 자체가 목표는 아니다”라며 “현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 이를 정책에 반영하겠다는 약속을 실천해 온 과정이 중요하다”고 말했다. 이어 “시민과의 소통 속에서 해답을 찾았고, 그 소통의 결실이 지금의 파주를 만들었다”며 “앞으로도 시민 눈높이에 맞는 현장 행정을 지속해 나가겠다”고 강조했다.



파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



