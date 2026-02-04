꽁꽁 언 대구 부동산 훈풍…미분양 줄고 5성급 호텔 거래

대구 앞산전망대에서 내려다본 대구시내 전경. 대구시 제공

6개월 연속 감소세다. 악성 미분양으로 분류되는 준공 후 미분양도 지난해 12월 3010 가구로 전월 3719 가구보다 줄었다. 대구는 2023년부터 최근까지 전국 최고 수준 미분양을 기록하며 어려움을 겪었다.