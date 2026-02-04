꽁꽁 언 대구 부동산 훈풍…미분양 줄고 5성급 호텔 거래
미분양이 줄어들고 대형 부동산 거래가 진행되는 등 꽁꽁 얼었던 대구 부동산 시장에 훈풍이 불고 있다.
4일 대구시와 지역 부동산 업계에 따르면 미분양 무덤으로 불리던 대구에서 미분양이 큰 폭으로 줄었다. 지난해 12월 말 기준 대구 미분양 공동주택은 5962 가구로 전월 7218 가구보다 1000 가구 이상 줄었다. 대구 미분양 수는 6개월 연속 감소세다. 악성 미분양으로 분류되는 준공 후 미분양도 지난해 12월 3010 가구로 전월 3719 가구보다 줄었다. 대구는 2023년부터 최근까지 전국 최고 수준 미분양을 기록하며 어려움을 겪었다.
대구 미분양이 줄어든 가장 큰 요인으로 ‘CR리츠’가 꼽힌다. CR리츠는 건설사의 미분양 주택 등을 사들여 운영하는 부동산투자신탁 회사다. 특히 지난해 말 달서구 ‘상인 푸르지오 센터파크’ 990 가구가 CR리츠인 ‘제이비와이 대구상인’에 매각된 것이 결정적이었다. 다른 CR리츠들도 지난해 700여 가구를 매입한 것으로 파악됐다.
대구 아파트의 거래지표도 회복되는 분위기다. 지난해 12월 대구의 주택 매매 거래는 3161건으로 전월보다 4.4%, 1년 전보다 50.9% 늘었다. 전월세 거래도 7322건으로 전월 대비 15.5%, 전년 대비 22.8% 증가했다.
대구시 관계자는 “리츠가 대구 미분양 해소에 중요한 역할을 했다”고 말했다.
대구의 5성급 호텔 매매도 관심을 끌고 있다. 지역 중견건설업체 서한은 대구 메리어트 호텔 최대 주주 지분을 인수한다고 밝혔다. 최대 주주 지분 매입·매각 대금은 500억∼600억원인 것으로 알려졌다. 서한은 지난 1월 대구 메리어트 호텔 최대 주주인 이도와 관련 계약을 체결하고 계약금을 납부했다. 3월 잔금 납입도 마무리할 예정이다.
대구 메리어트 호텔은 1985년 문을 연 동대구 관광호텔을 허물고 2021년 재건축 한 건물로 이도가 2023년 이곳 최대 지분을 인수했다. 서한은 지분 투자를 통한 수익 창출을 위해 최대 주주 지분 매입에 나선 것으로 호텔 영업을 직접 담당하는 것은 아니라는 입장이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
