‘서울에서 1시간’…엘리시안 강촌 스키장 ‘북적’
강원도 춘천에 있는 엘리시안 강촌 스키장에 많은 스키어의 방문이 이어지고 있다. 수도권과 가까운 지리적 이점은 물론 최상의 설질과 편의성 덕분이다.
겨울시즌의 반환점을 돈 엘리시안 강촌 스키장은 올 시즌 ‘특별함과 편리함이 공존하는 스키장’을 슬로건을 내세워 스키어를 맞고 있다. 이번 시즌에는 개장 전부터 시설과 서비스 전반을 업그레이드하며 안정적인 운영과 높은 만족도로 주목받고 있다.
엘리시안 강촌 스키장은 수도권 접근성이 뛰어난 것이 강점이다. 스키장 바로 앞에는 전철역인 백양리역이 자리 잡고 있다. ITX 청춘열차를 이용하면 서울에서 1시간 내 도착할 수 있다. 서울양양고속도로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있어 주말은 물론 평일에도 부담 없이 찾는 이용객이 이어지고 있다.
겨울 스키장의 품질을 좌우하는 최상의 설질도 스키어의 발길을 이끌고 있다. 시즌 초부터 주·야간을 가리지 않는 인공설 작업을 통해 슬로프 전반의 설질을 안정적으로 유지하고 있다. 최근에는 기온 하강으로 눈을 만들기 좋은 환경이 이어지면서 균일하고 단단한 슬로프 컨디션이 지속되고 있다.
대기 시간이 거의 없다는 점도 큰 장점이다. 스키장 면적 대비 리프트 대수가 많아 수송 능력이 뛰어나다. RFID 기반 스마트 출입 시스템이 적용돼 리프트 탑승 과정이 한층 매끄러워졌다. 주말과 성수기에도 체감 대기 시간이 짧다는 평가가 이어지고 있다.
안전 관리에도 힘을 싣고 있다. 헬멧 의무화 운영과 함께 신형 헬멧 1000개 이상을 확보했다. 헬멧 전용 창구를 통해 이용 편의성을 높였다. 스포츠 안전재단과 함께하는 안전 캠페인과 스노보드 국가대표 촬영 콘텐츠 제작 등 안전 문화 확산 활동도 지속해서 진행 중이다. 최근에는 전자식 물품 보관함 추가 설치로 이용 환경의 안정성도 강화됐다.
엘리시안 강촌 스키장의 야간 스키도 주목을 받고 있다. 야간 운영은 수도권에서 퇴근 이후에도 스키를 즐길 수 있는 위치의 이점과 맞물려 평일 스키의 로망을 현실화 한 요소다. 이를 합리적으로 이용할 수 있는 야간 패키지 상품도 판매 중이다. 해당 패키지는 정상가 대비 70% 가량 할인된 가격에 구매할 수 있다.
남은 방학을 알차게 보낼 수 있도록 학생을 위한 실속형 상품 ‘학생 전용 올인클루시브 스키 패키지’도 마련했다. 리프트 이용권과 장비 렌탈, 의류 렌탈, 햄버거 세트까지 포함한 구성을 5만 원에 제공하는 상품으로, 부모의 비용 부담은 줄이고 학생들이 더 즐겁고 부담 없이 겨울 스포츠를 경험할 수 있도록 기획된 만큼 정상요금 대비 77%의 높은 할인율이 적용된 금액이다.
스노우힐 앤 펀파크, 어린이 눈 놀이터 등 가족 단위 방문객을 위한 공간도 강화돼, 스키를 타지 않는 이용객까지 함께 즐길 수 있는 겨울 레저 공간으로 자리 잡고 있다.
이광순 엘리시안 홍보파트장은 “이번 시즌에도 개장 이후 많은 이용객이 찾으며 설질과 편의성, 서비스 전반에서 긍정적인 반응을 얻고 있다”며 “안정적인 운영과 세심한 관리로 겨울 시즌 내내 만족도 높은 스키 경험을 제공하겠다”고 말했다.
