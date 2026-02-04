‘서울에서 1시간’…엘리시안 강촌 스키장 ‘북적’

엘리시안 강촌 스키장에서 4일 초등학생들이 전문 스키강사로부터 스키를 배우고 있다. 엘리시안 강촌 제공

엘리시안 강촌 스키장에

수도권과 가까운 지리적 이점은 물론 최상의 설질과 편의성 덕분이다.

‘특별함과 편리함이 공존하는 스키장’을 슬로건을 내세워 스키어를 맞고 있다. 이번 시즌에는 개장 전부터 시설과 서비스 전반을 업그레이드하며 안정적인 운영과 높은 만족도로 주목받고 있다.

시즌 초부터 주·야간을 가리지 않는 인공설 작업을 통해 슬로프 전반의 설질을 안정적으로 유지하고 있다. 최근에는 기온 하강으로 눈을 만들기 좋은 환경이 이어지면서 균일하고 단단한 슬로프 컨디션이 지속되고 있다.

엘리시안 강촌 전경

남은 방학을 알차게 보낼 수 있도록 학생을 위한 실속형 상품 ‘학생 전용 올인클루시브 스키 패키지’도 마련했다.