전북, ‘자산운용 중심’ 제3금융중심지 도전…정부에 공식 요청

국민연금 기금운용본부 기반 특화 전략

금융위원장 면담…서울·부산과 기능 분화 강조

“연기금·민간 금융 집적…정책 방향과 부합”

4일 김관영 전북지사가 정부서울청사에서 이억원 금융위원장을 만나 전북 금융중심지 지정의 필요성을 설명하고, 관련 절차의 신속한 진행을 요청했다. 전북도 제공

전북특별자치도가 서울·부산과 역할과 달리하는 ‘자산운용 중심 금융중심지’를 내세워 제3금융중심지 지정을 정부에 공식 요청했다. 국민연금공단 기반 금융생태계 조성으로 기존 금융중심지와의 차별화된 전략을 강조하고 있다.