전북, ‘자산운용 중심’ 제3금융중심지 도전…정부에 공식 요청
국민연금 기금운용본부 기반 특화 전략
금융위원장 면담…서울·부산과 기능 분화 강조
“연기금·민간 금융 집적…정책 방향과 부합”
전북특별자치도가 서울·부산과 역할과 달리하는 ‘자산운용 중심 금융중심지’를 내세워 제3금융중심지 지정을 정부에 공식 요청했다. 국민연금공단 기반 금융생태계 조성으로 기존 금융중심지와의 차별화된 전략을 강조하고 있다.
4일 전북도에 따르면 김관영 전북지사가 정부서울청사에서 이억원 금융위원장을 만나 전북 금융중심지 지정의 필요성을 설명하고 관련 절차의 신속한 진행을 요청했다. 현재 국내 금융중심지는 서울 여의도와 부산 문현동 일원 두 곳으로, 전북혁신도시와 만성지구 일원이 지정될 경우 제3금융중심지가 된다.
금융위원회는 이날 면담에서 전북도의 개발계획과 추진 배경을 청취한 뒤, 법과 절차에 따라 공정하게 심사하겠다는 원칙적 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 금융중심지 추가 지정은 기존 금융 체계와의 역할 조정과 맞물린 사안인 만큼, 심사 과정에서 정책적·구조적 판단이 함께 이뤄질 가능성이 크다는 관측도 나온다.
이번 면담은 전북도가 지난달 29일 ‘금융중심지의 조성과 발전에 관한 법률’에 따라 금융위원회에 개발계획을 제출한 이후 마련된 후속 조치다.
김 지사는 면담에서 대통령 지역공약에 ‘전북 금융특화도시 조성’과 ‘제3금융중심지 지정’이 포함돼 있다는 점을 언급하며 국가 정책과의 연계성을 부각했다. 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 한 자산운용 특화 금융 생태계가 이미 형성돼 있고, KB금융과 신한금융 등 주요 금융그룹의 전북 투자도 확대되고 있다는 점을 근거로 제시했다.
김 지사는 “전북은 세계 3대 연기금 가운데 하나인 국민연금공단 기금운용본부가 위치한 국내 유일의 지역”이라며 “자산운용 중심 금융중심지를 육성할 수 있는 최적의 여건을 갖추고 있다”고 말했다.
이어 “정부가 연기금 역할 강화와 지역 자산운용 활성화를 강조하는 만큼, 전북 금융중심지 지정은 정책 방향과도 부합한다”고 강조했다.
전북도는 그동안 도민 의견 수렴과 전문가·금융기관 간담회, 도의회 의견 청취, 도시계획위원회 심의 등 관련 법령이 요구하는 절차를 마쳤다는 점도 부연했다.
전북도는 앞으로도 금융위원회와의 협의를 이어가는 한편, 정치권과 금융권, 지역 사회의 공감대를 바탕으로 지정 심사에 대응할 방침이다.
앞서 전북상공회의소협의회와 전북도의회는 금융중심지 지정 신청을 환영하는 성명을 냈고, KB금융그룹과 신한금융그룹도 전북 혁신도시 내 금융 허브 조성과 인력 확충 계획을 밝히는 등 민간 차원의 움직임도 이어지고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사