청주 문화제조창·청주공예비엔날레 ‘로컬 100’ 선정
전국 대표 문화 자원 2년 연속 포함
브랜드 가치 강화 관광객 유치 박차
충북 청주시는 문화제조창과 청주공예비엔날레가 2회 연속 ‘로컬 100(지역문화매력 100선)’에 선정됐다고 4일 밝혔다.
로컬 100은 국민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 생활인구 증가를 도모하기 위해 전국의 대표 문화자원 100개를 발굴해 국내·외 홍보를 추진하는 문화체육관광부 주관 사업이다.
문화제조창과 청주공예비엔날레는 2023년 제1기 로컬 100에 선정된 데 이어 이번 제2기 로컬 100에도 다시 이름을 올리며 2회 연속 선정이라는 성과를 거뒀다. 도내에선 유일하게 포함됐다.
문화제조창은 불 꺼진 담배공장을 복합문화공간으로 탈바꿈해 축제, 체험, 전시 등 다양한 문화콘텐츠를 통해 시민의 일상을 문화로 풍성하게 만들며 도시 전반에 활력을 불어넣는 거점 공간으로 자리매김한 점에서 높은 평가를 받았다.
청주공예비엔날레는 1999년 첫 개최 후 27년간의 역사를 이어오며 공예 분야 최대 수준의 글로벌 축제로 성장해 세계 공예의 중심축으로 자리 잡았다. 2025청주공예비엔날레는 72개국 작가 2,500여점의 작품을 전시해 역대 최장기간인 60일간 운영돼 최다 방문객 40만 명을 기록하는 성과를 거뒀다.
제2기 로컬 100은 지역문화공간과 지역문화콘텐츠 2개 분야를 대상으로 진행됐다. 지난해 7월 전국 지자체 추천과 국민추천을 통해 접수된 1042개 후보 가운데 대국민 온라인 투표와 전문가 심사를 통해 최종 100개의 지역문화자원이 확정됐다.
시는 이번 선정에 따라 앞으로 2년간 문화체육관광부로부터 전폭적인 마케팅 지원을 받는다. 문체부 공식 채널을 통한 홍보와 SNS·유튜브 등을 활용한 대외 홍보가 정부차원에서 집중적으로 이루어질 전망이다.
시는 이를 바탕으로 청주의 문화 브랜드 가치를 강화하고 국내·외 관광객 유치에 박차를 가할 계획이다.
이범석 청주시장은 “문화제조창과 청주공예비엔날레의 2회 연속 로컬 100 선정은 청주 문화자산의 경쟁력과 가치를 다시 한 번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 청주만의 고유한 문화자원을 적극 성장·발전시켜 시민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역에 활력을 불어넣는 글로벌 문화도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
