경기도, 지방하천 정비에 2490억 투입…88개 사업 추진
경기도는 올해 재해로부터 안전한 하천환경 조성을 위해 총 2490여억원을 투입해 88개 지방하천 정비사업을 추진한다고 4일 밝혔다.
경기도는 직접사업과 시군 대행사업을 포함한 지방하천 정비사업을 통해 하천의 치수 기능을 강화하고, 자연과 사람이 공존하는 하천환경 조성에 나설 계획이다. 이 가운데 시군이 대행하는 사업은 40개로, 약 340여억원이 투입된다.
도는 지난 3일 경기도청 북부청사 상황실에서 ‘2026년도 도-시군 지방하천 정비사업 추진 현안회의’를 열고, 2025년도 사업 추진 실적을 점검하는 한편 시군 대행사업의 원활한 추진을 위한 협력 방안을 논의했다. 회의에서는 사업별 추진 상황을 공유하고, 문제점을 사전에 도출해 신속한 해결 방안을 마련하는 데 초점이 맞춰졌다.
지방하천 정비사업은 대부분 5년 이상이 소요되는 장기사업인 점을 고려해 추진된다. 시군 대행사업은 재해 위험이 높거나 시급한 소규모 정비가 필요한 구간을 중심으로 선정되며, 경기도는 지난 2016년부터 이를 정책적으로 시행해 오고 있다.
특히 경기도는 기존의 치수 중심 정비에서 벗어나 하천의 공공성과 활용 가치를 높이기 위한 사업도 병행한다. 노인과 어린이 등 세대를 아우르고 문화·체육 요소를 결합한 협업형 하천정비사업으로, 지난해 정책제안 오디션을 통해 선정된 가평 조종천, 이천 율현천, 김포 가마지천, 양평 연수천, 광주 우산천 등 5곳은 올해부터 설계에 착수한다.
박현진 도 하천과장은 “재해로부터 안전하고 자연과 사람이 공존하는 하천 정비를 위해 시군의 역할이 무엇보다 중요하다”며 “도-시군 현안회의와 현장 점검을 통해 긴밀한 협력체계를 유지하고, 도 정책이 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 지속적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.
