프로브랜드, AI 매장 데이터 솔루션 해외 파일럿 계약
베트남 다낭 템하이산과 ‘PROTECH V1’ 파일럿 도입 계약
AI 기반 F&B 데이터 솔루션 기업 프로브랜드가 베트남 다낭의 대표 해산물 레스토랑에 자사 솔루션을 도입하며 글로벌 시장 검증에 나섰다.
프로브랜드는 태림홀딩스가 운영하는 베트남 다낭의 프리미엄 해산물 전문 브랜드 템하이산과 AI 기반 매장 데이터 솔루션 ‘PROTECH V1’의 테스트 파일럿 도입 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
템하이산은 베트남 현지에서 해산물 맛집으로 알려져 있으며, 국내외 유명인과 인플루언서들이 방문해 즐겨 찾는 레스토랑으로 주목받고 있다. 최근에는 구독자 약 120만 명 규모의 글로벌 인플루언서가 소개하며 한국 관광객은 물론 해외 여행객들의 방문도 꾸준히 이어지고 있다.
이처럼 현지 수요와 관광 수요, 글로벌 인지도가 동시에 검증된 매장이 파일럿 도입 대상으로 선정됐다는 점에서, 이번 계약은 프로브랜드의 기술력과 솔루션 경쟁력을 확인하는 사례로 평가된다. 단순한 해외 진출을 넘어 실제 운영 환경에서의 실증 검증이라는 의미를 담고 있다.
PROTECH V1은 외식 및 리테일 브랜드를 위한 AI 기반 매출·운영 분석 솔루션으로, 매출 데이터와 시간대별 판매 흐름, 메뉴 반응도, 운영 효율 지표 등을 통합 분석해 경영 의사결정에 필요한 인사이트를 제공한다. 본사 관점에서는 매장 관리와 확산 전략 수립에, 개별 매장 관점에서는 매출 구조 개선과 운영 최적화에 활용할 수 있도록 설계됐다.
프로브랜드는 이번 파일럿을 통해 해외 매장 환경에서의 데이터 수집과 분석 안정성, 현지 소비 패턴 반영 가능성, 실사용 환경에서의 솔루션 적용성을 중점적으로 검증할 계획이다. 이를 기반으로 PROTECH V1의 기능 고도화와 글로벌 시장 확장에 필요한 실증 데이터를 확보한다는 전략이다.
남현 프로브랜드 CEO는 “이번 계약은 단순한 솔루션 공급을 넘어 실제 매장 운영 환경에서 PROTECH의 실효성을 검증하는 중요한 단계”라며 “해외 F&B 시장에서도 데이터 기반 브랜드 운영이 가능하다는 점을 입증해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 프로브랜드는 AI와 데이터 기술을 통해 외식·리테일 산업의 의사결정 구조 혁신을 목표로 하고 있으며, 이번 다낭 파일럿을 시작으로 글로벌 테스트베드와 해외 레퍼런스 매장을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
