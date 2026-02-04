‘김해 가야사 문화권 콘텐츠·김해미술관’ 문체부 ‘로컬 100’ 선정

가야문화 발원지로서의 가치·관광자원으로서의 지속 가능성 인정받아

‘김해가야사 문화권 콘텐츠’와 ‘클레이아크 김해미술관’이 문화체육관광부 ‘제2기 로컬 100(2026~2027)’에 선정됐다. 사진은 대성동 고분군 전경. 김해시 제공

경남 김해시는 ‘김해가야사 문화권 콘텐츠’와 ‘클레이아크 김해미술관’이 문화체육관광부 ‘제2기 로컬 100(2026~2027)’에 선정됐다고 4일 밝혔다.



문체부 지역 대표 문화자원 발굴·확산 사업인 제2기 로컬 100은 전국의 문화공간·예술·축제·콘텐츠 등 200개 후보군을 대상으로 서면심사와 온라인 국민투표 등으로 최종 선정됐다.



‘김해 가야사 문화권 콘텐츠’는 수로왕릉부터 가야테마파크까지 역사·문화·관광 자원을 통합한 지역 문화 콘텐츠다.



봉황동유적지를 시작으로 가락국 시조 수로왕릉, 유네스코 세계유산 대성동고분군, 가야문화권 유물이 전시된 국립김해박물관으로 이어지는 구간은 ‘가야의 거리’라는 이름으로 연결된다.



또 구지봉, 봉황대, 허왕후릉, 분성산성, 해반천 등 주요 명소가 인접해 도심 속에서 가야고도의 역사문화 체험과 자연 속 힐링을 함게 누릴 수 있는 김해의 대표 역사문화공간으로 손꼽힌다.



‘가야’를 주제로 조성한 김해가야테마파크는 공연, 전시, 궁전, 익스트림 체험 등을 갖춘 복합 에듀테인먼트파크다. 2015년 개장 이후 가야왕궁을 중심으로 야간 일루미네이션 축제, 음악콘서트, 왕궁결혼식, 불꽃·드론쇼 등 다양한 문화행사를 열어왔다. 해마다 10만명의 국내외 관광객이 방문하는 경남 대표 관광지로 자리잡았다.



로컬 100 문화공간으로 선정된 ‘클레이아크 김해미술관’은 세계 유일의 건축도자 전문 미술관으로 예술과 건축, 자연이 어우러진 자연친화적 미술관이다. 2006년 개관 이후 ‘흙(Clay)’,‘건축(Architecture)’,‘도자(Ceramic)’를 주제로 다양한 기획전시와 체험교육, 이벤트를 운영한다. 전시와 교육은 물론 국내외 예술인들과 함께하는 창작과 교류 허브 역할을 하고 있다.



김해시 관계자는 “김해 가야 역사문화 자원이 ‘제2기 로컬 100’에 선정됨으로써 가야문화 발원지로서의 가치와 관광자원으로서의 지속 가능성을 인정받았다”고 말했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



