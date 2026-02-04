레고랜드, 국내 첫 포켓몬 레고 신제품 조립 시연

레고랜드 빅샵 매장에서 조립 시연회를 연다. 이상해꽃·리자몽·거북왕, 피카츄와 몬스터볼, 이브이 등 국내 정식 출시가 예정된 포켓몬 제품 세 가지를 모두 만나볼 수 있다. 이들 신제품은 포켓몬에서 가장 상징적인 다섯 가지 캐릭터들을 레고 브릭으로 정교하게 구현해, 출시 전부터 포켓몬 팬과 레고 팬 모두의 기대를 모으고 있다.

레고랜드 코리아 리조트가 레고 포켓몬 신제품 국내 출시를 기념해 특별한 조립 시연회를 연다.레고랜드는 6일 낮 12시 강원도 춘천조립 시연회에는 레고랜드와 몇 차례 협업을 진행해 온 춘천 소재 레고 테마 카페 '220볼트' 소속 창작 크루 '볼트비'가 참여한다. 레고랜드 입장 방문객이라면 누구나 무료로 전문 크루들이 세 가지 포켓몬 제품을 각각 조립하고 완성하는 전 과정을 관람할 수 있다. 시연회 이후 완성된 작품들은 레고랜드 빅샵에 전시된다.레고 포켓몬 제품을 구매하기를 원하는 팬들이라면 27일 정식 출시에 앞서 빅샵에서 해당 제품들을 예약 구매할 수 있다. 지난 주말부터 선주문이 시작된 이들 제품은 현재 레고랜드 코리아 빅샵 및 온·오프라인 레고스토어에서만 구매할 수 있다.레고랜드 관계자는 4일 "포켓몬 트레이너를 꿈꿔본 모든 이들에게 완벽한 선물이 될 레고 포켓몬 제품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 자리를 준비하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 레고랜드를 찾는 모든 이들에게 다른 곳과 차별된 즐거움을 드릴 이벤트와 혜택을 더 많이 마련하도록 노력하겠다"고 말했다.춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr