영덕전통시장, 화재 4년 5개월 만에 재개장…명품시장으로 새 출발
경북 영덕전통시장이 2021년 9월 발생한 화재의 아픔을 딛고 현대식 시설을 갖춘 명품시장으로 새롭게 문을 연다.
영덕군은 오는 9일 오전 10시 30분 영덕전통시장 2층 광장에서 개장식을 열고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다. 화재 발생 4년 5개월 만이다.
군은 화재 발생 직후인 2021년 12월 ‘영덕시장 현대화사업 추진위원회’를 구성하고, 다음 해 국토교통부 도시재생 인정사업 공모에 선정돼 84억원의 사업비를 확보하면서 재건축의 발판을 마련했다.
이어 경북도의 전통시장 시설현대화사업(133억원)과 중소벤처기업부 전통시장 주차환경개선사업(83억원) 공모에도 잇따라 선정되면서 재건축에 나섰다.
새로 단장한 시장은 안전하고 쾌적한 환경을 갖춰 전국적으로도 경쟁력을 가진 시장으로 탈바꿈한다. 젊은 층과 가족 단위 방문객이 편리한 소비활동과 함께 다양한 문화생활을 즐길 수 있는 복합공간으로 조성했다.
본동 1층에 마트형 점포 51곳과 고객 쉼터, 포토존을 갖췄으며 2층에는 장보기 체험 키즈존, 푸드코트, 다목적실, 광장 등 다양한 문화·편의시설을 마련했다.
주차시설도 대폭 확충했다. 지상 2층 3단 규모의 타워형 주차장 220면을 비롯해 인근 강변 주차 공간을 이용할 수 있어 고질적인 주차난과 불법 주차 문제를 해소했다.
군은 새롭게 선보일 영덕전통시장이 지역 활성화와 서민경제에 활력을 불어넣고 지역 관광 및 소비의 중심 역할을 하는 거점이 될 것으로 기대한다.
박일환 영덕시장현대화추진단장은 “상인회와 협력해 영덕전통시장이 동해안을 대표하는 전통시장으로 자리매김하고 지역경제 활성화의 핵심 거점이 될 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
