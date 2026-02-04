대구에서 “빵 사줄게” 유인 미수 60대 남성 체포
대구에서 빵을 사주겠다며 초등학생들에 접근해 유인하려 한 혐의로 60대 남성 A씨가 경찰에 붙잡혔다.
대구 강북경찰서는 A씨를 미성년자 유인 미수 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 4일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 3시50분쯤 대구 북구 한 공원에서 초등학교 저학년 여학생 3명에게 접근해 “빵을 사줄 테니 따라오라”며 유인을 시도한 혐의를 받고 있다. 당시 여학생들은 A씨의 제의를 거부하고 A씨가 현장을 벗어난 뒤 경찰에 신고했다.
신고를 받고 출동한 경찰은 공원 부근에 있던 A씨를 발견해 현행범으로 체포했다. A씨는 체포될 당시 경찰의 인적 사항 확인 요구를 거부한 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨가 음주 상태였던 것으로 보고 있다. 경찰은 A씨를 상대로 범행동기 등 사건 경위를 조사 중이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사