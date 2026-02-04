게임인재원 8기 모집…AI 중심 9개월 집중 커리큘럼으로 개편
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 실무형 게임개발 전문가 양성을 위한 게임인재원 8기 교육생 모집을 시작한다.
게임인재원은 대한민국 게임산업을 선도할 인재를 양성하는 전문 교육기관이다. 실제 개발 환경을 반영한 프로젝트 중심의 교육 과정을 운영한다. 이번 8기부터는 학과별 교육과정과 현장 인턴십 등 2개 과정으로 운영 체계가 개편됐다. 선발된 교육생은 2026년 4월부터 본격적인 교육에 참여한다.
가장 눈에 띄는 변화는 교육 기간의 조정이다. 기존 2년에서 9개월로 집중도를 높였는데, 이는 게임 산업 전반에 인공지능 기술이 빠르게 확산하는 환경 변화를 반영한 결과다. 이에 따라 인공지능 활용 교육 비중을 기존보다 20% 확대하고 모든 프로젝트에 AI 활용을 필수화했다. 모집 분야는 게임기획, 아트, 프로그래밍 등 3개 학과로 총 60명 내외의 인원을 선발할 계획이다.
교육 과정은 전액 무료로 운영되며 교육생에게는 고사양 워크스테이션과 생성형 AI 도구 등 현업 수준의 개발 인프라가 제공된다. 특히 넥슨과 넷마블, 크래프톤 등 국내 주요 게임사 출신의 현직 개발자들이 멘토로 참여해 실무 경험을 직접 전수하는 점이 강점이다. 이러한 성과를 바탕으로 현재 게임인재원은 누적 취업률 73%라는 높은 기록을 달성했다고 주최측은 설명했다.
지원은 2008년 3월 31일 이전 출생자라면 누구나 가능하다. 다음 달 10일 오후 12시까지 콘진원 사업관리시스템을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 지원자의 이해를 돕기 위한 모집설명회는 오는 11일 오후 2시 판교 게임인재원 1캠퍼스에서 개최될 예정이다.
