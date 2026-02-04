“빵 사줄게”…대구서 술 마시고 초등생 유인한 60대

대구 강북경찰서는 초등학생들에게 빵을 사주겠다며 접근한 뒤 유인을 시도한 혐의로 60대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 4일 밝혔다.

술에 취한 60대가 초등학생 3명을 유인하려 시도했다가 경찰에 검거됐다.A씨는 전날 오후 3시50분쯤 대구 북구 한 공원에서 초등학교 저학년 여학생 3명에게 다가가 "빵을 사줄 테니 따라오라"며 유인을 시도한 혐의를 받는다. 학생들이 이를 거부하자 A씨는 현장을 벗어났다.이후 초등학생들은 경찰에 신고한 것으로 조사됐다. 출동한 경찰은 공원 부근에 있던 A씨를 발견했다. 인적 사항 확인을 요구했으나 이를 거부하자 현행범 체포됐다.경찰은 A씨가 음주 상태였던 것으로 보고 있다. 경찰은 A씨를 상대로 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr