하루 6시간 라이더 머리 짓누르는 헬멧…“목 건강 적신호”

최근 정부가 배달 플랫폼 업체들과 배달 종사자들을 위한 쉼터 운영 등 안전관리 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 한파 등 기상상황 악화로 교통사고 위험이 높아지는 점을 고려해 관련 종사자들의 안전을 보호하기 위해서다. 이에 관련 업체들은 편의점 등에 배달 종사자 쉼터를 확충함은 물론, ‘라이더 스테이션’이라는 별도 쉼터에서 따뜻한 물과 방한용품을 지원하겠다는 뜻도 밝혔다.
다만 의료진으로서 해당 소식을 접하며, 관련 업체들이 배달 종사자들의 추가적인 건강 관리에 더 신경을 쓰면 어떨까 하는 바람도 가져보았다.
특히 이륜차 배달 종사자들 대부분 헬멧을 종일 쓰고 다니는 만큼, 이들의 목 건강이 악화될 수 있어서다. 고용노동부와 한국고용정보원이 최근 발표한 ‘2023년 플랫폼 종사자 실태조사’에 따르면, 플랫폼 종사자의 일평균 시간은 6.2시간이었다. 대략 6시간 가량 헬멧이 머리를 짓누르고 있는 셈이다.
헬멧의 무게는 2kg 정도로 사람 머리 무게의 절반에 달한다. 더욱이 겨울철에는 헬멧 내부에 보온재나 방한 소재가 추가된 겨울철 헬멧이 사용되는데, 여름용 헬멧보다 그 무게가 더해지며 평소보다 더 큰 하중이 경추(목뼈)에 전달된다. 여기에 겨울철 찬 바람으로부터 목을 힘겹게 지탱하면 근육과 인대가 수축됨은 물론, 뒷목과 어깨근육으로 피로와 스트레스가 쌓이게 된다.
이런 과정이 반복되면 경추의 배열이 무너지고 경추를 잡아주는 근육과 힘줄이 긴장해 딱딱하게 굳어진다. 이는 정상적인 C자 형태의 경추 배열을 일(一)자 모양으로 변형시켜 ‘일자목 증후군’을 발현시킨다. 일자목 증후군이 진행되면 목과 어깨 결림, 두통, 팔과 손의 저림 증상이 동반될 수 있다. 증상이 심해질 경우 신경 압박으로 인해 감각 이상이나 근력 저하는 물론, 디스크(추간판)에 압력이 집중돼 목디스크(경추추간판탈출증)로 발전할 수 있어 조기 치료가 중요하다.
자가 진단 방법으로는 바로 선 상태에서 귀의 중앙과 어깨 중앙이 일직선상에 있는지 확인해 보면 된다. 귀 중간 지점이 어깨보다 앞쪽으로 2.5㎝ 이상 나와 있다면 일자목 증후군을 의심해 볼 필요가 있다.
만약 일자목 증후군과 함께 목 통증이 지속된다면 한의통합치료가 효과적인 치료법이 될 수 있다. 침 치료는 긴장된 목과 어깨 근육을 이완시키고 혈액순환을 개선해 통증 완화와 기능 회복을 돕는다. 약침 치료는 추출·정제한 한약 성분을 통증 부위에 주입하는 치료법으로, 염증 완화와 조직 회복을 촉진한다. 여기에 추나요법은 틀어진 경추와 주변 근골격의 정렬을 바로 잡아준다.
이러한 한의통합치료 효과는 실제 연구 결과에서도 확인된다. 특히 약침 치료는 일반적인 물리치료보다 목 통증 개선에 더 뛰어난 효과를 보이기도 했다. 국제학술지 ‘임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)’에 게재된 자생한방병원 논문에 따르면, 연구팀은 중증도 이상의 목 통증 환자들을 약침 치료와 물리치료군으로 나눠 비교 연구를 진행했다. 그 결과, 약침 치료군의 시각통증척도(VAS, 0~100)는 치료 전 63.9점에서 치료 후 30.7점으로 33.2점이나 감소했다. 반면 물리 치료군은 17.4점 감소하는 데 그쳤다. 목의 기능을 평가하는 경부장애지수(NDI), 삶의 질 개선도, 회복 속도 평가에서도 약침 치료군이 앞섰다.
배달 종사자들의 헬멧은 사고 시 생명을 지키는 중요한 수단이다. 배달할 때는 꼭 착용해야겠지만 쉬는 시간만큼은 머리에서 헬멧을 잠시 내려놓는 것은 어떨까. 아울러 이들의 목 등 근골격계 건강을 위한 관련 업체들의 추가적인 노력을 기대해보며, 종사자들의 부지런한 목 건강 케어도 권해본다.
김경훈 분당자생한방병원장
