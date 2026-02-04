시사 전체기사

李 대통령 “대비 안 한 다주택자 책임…집값 고통 국민 배려해야”

입력:2026-02-04 09:40
이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 4일 “부동산 투자 투기하며 ‘또 연장하겠지’라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 토지거래허가구역 내에 세입자가 거주 중인 다주택자는 양도세 중과 유예 종료일인 오는 5월 9일까지 처분하기 어렵다고 지적한 한 언론사 사설을 첨부하며 이같이 말했다.

이 대통령은 “이미 4년 전부터 매년 종료가 예정됐던 것인데 대비하지 않은 다주택자 책임 아닌가”라고 덧붙였다.

이 대통령은 연일 SNS를 통해 다주택자를 겨냥한 압박 메시지를 내놓고 있다.

이 대통령은 전날에도 자신의 엑스에 서울 강남 3구에 매물이 늘었다는 보도를 소개하며 “‘효과 없다, 매물 안 나온다’ 이런 엉터리 보도도 많더라”며 “그런 허위 보도를 하는 이유가 뭘까”라고 적었다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

