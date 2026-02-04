“과장된 해석으로 돈 버는 유튜버들”…백종원 법적 대응
최근 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’에서 심사위원으로 출연한 백종원 더본코리아 대표가 악의적인 비방에 대해 법적 대응에 나섰다.
4일 업계에 따르면 더본코리아는 법률대리인을 통해 악의적 게시글·댓글 작성자에 대해 법적 대응을 예고하고 있다. 이미 회사와 백 대표를 비방한 유튜버 6명에 대해서도 구글 본사를 관할하는 미국 캘리포니아 법원으로부터 신원 확인 절차를 진행 중이거나 완료했다.
비방 콘텐츠를 통해 이익을 취한 유튜버들에 대한 법적 조치는 ‘허위조작정보 근절법’ 시행 이후 이뤄질 예정이다. 언론과 유튜버 등이 부당한 이익을 목적으로 불법·허위·조작 정보를 유포해 타인에게 손해를 입히면 손해액의 최대 5배까지 책임을 지도록 하는 내용을 담은 법안이다.
백 대표를 향한 악의적 비방은 1년간 이어졌다. 온라인 커뮤니티에 올라온 게시물을 누군가 국민신문고에 신고한 후 경찰 수사가 시작되면 유튜버들이 과장된 해석을 섞어 콘텐츠를 제작하는 방식으로 회사 이미지와 사업 전반에 피해를 줬다는 것이다. 브랜드 이미지 손상은 물론 가맹점주 피해도 막심해 회사 차원의 대응에 나선 것으로 보인다.
더본코리아 관계자는 “자극적 편집과 과장된 해석으로 금전적 이익을 얻은 유튜버들로 인해 회사의 금전적 손해가 심각한 수준”이라며 “회사 차원에서 허위·비방을 일삼는 유튜버에 대해서 강한 의지로 법률적 대응을 끝까지 마무리할 계획”이라고 말했다．
앞서 백 대표는 원산지표시법 위반과 식품위생법 위반 등 의혹으로 뭇매를 맞았으나 최근 연이어 무혐의 처분을 받고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
