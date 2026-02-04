부산시 행정부시장에 김경덕(58·사진) 국가정보자원관리원 대구센터장이 임명된다. 공석이었던 행정부시장 자리를 지역 출신 관료가 다시 맡게 되면서 시정 운영의 안정성과 연속성에 무게가 실린 인사라는 평가가 나온다.
부산시는 지난해 12월 15일 자로 공석이 된 행정부시장 직위에 김경덕 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터장을 오는 5일 자로 임명한다고 4일 밝혔다.
신임 김 행정부시장은 부산사대부고와 부산대 행정학과를 졸업하고, 제36회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 국제협력과장과 해양정책과장, 감사관, 사회복지국장, 연제구 부구청장, 재정관, 시민안전실장 등을 거치며 부산시 핵심 보직을 두루 역임했다. 2급 승진 이후에는 시의회 사무처장과 시민안전실장을 다시 맡는 등 시정 전반을 폭넓게 경험했다.
2024년 9월에는 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터장으로 자리를 옮겨 중앙부처와의 협업 및 정책 조율 경험을 쌓았으며, 이번 인사를 통해 다시 부산시정으로 복귀하게 됐다.
시는 지역 출신 행정부시장이 오랜 시정 경험과 내부 행정에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 글로벌허브도시 부산 전략을 추진하는 데 행정적 안정성을 뒷받침할 것으로 기대하고 있다.
김 행정부시장은 취임 직후 주요 현안 보고를 받고, 실·국·본부별 핵심 과제 점검에 착수하는 등 시정 전반의 정책 추진력 강화에 나설 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
부산시 행정부시장에 김경덕 국정자원 대구센터장 임명
시민안전·재정 등 핵심 보직 거쳐
중앙부처 경험 뒤 부산시정 복귀
시정 연속성 강화 기대
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사