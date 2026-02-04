경북도, 성장 잠재력 갖춘 중소업체 ‘버팀목 기업’으로 육성
15개 시군에 본사나 공장 둔 제조 기업…2024년 기준 매출액 10억 이상이면 신청 가능
경북도는 기업 성장을 통한 정주 인구 증가와 지역 소멸 대응을 목표로 인구감소지역 15개 시군의 성장잠재력을 갖춘 중소기업을 버팀목 기업으로 육성해 일자리 창출과 지역 경제 활성화에 나선다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 공모방식으로 추진되며 인구감소지역 15개 시군에 본사 또는 공장을 둔 제조 중소기업으로 2024년 기준 매출액 10억 이상의 기업이면 신청할 수 있다.
경북도내 인구감소지역은 안동, 영주, 영천, 상주, 문경시, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉군 등 15개 시군이다.
이 가운데 청송, 영양, 봉화, 울릉지역 소재 기업은 매출액 기준을 충족하지 않아도 신청이 가능하다.
사업 참여를 희망하는 기업은 4일부터 27일까지 경상북도 및 경북테크노파크 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.
선정된 15개 시군의 중소기업에는 연간 최대 5000만원 이내의 ‘기술혁신, 성공사업화, 투자유치’ 패키지 지원이 제공되며 3년간 최대 1억 5000만원까지 지원받을 수 있다.
또 선정기업을 대상으로 별도의 ‘창업 및 경쟁력 강화 사업자금’을 통해 기업 당 최대 8억원 규모의 시설자금을 대출금리 2.5%(변동금리)로 융자 지원한다.
이재훈 경북도 경제통상국장은 “지난해 인구감소지역 기업 경쟁력 강화 사업은 맞춤형 지원을 통해 기업과 지역 경제의 성장 가능성을 확인한 과정이었다”며 “올해는 지역에 뿌리내린 기업들이 일자리 창출과 매출 증대를 통해 지역의 버팀목 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
