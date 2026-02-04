美 국무부 “한미 외교장관, 원자력·핵잠·대미투자 긴밀 협력 합의”
미국을 방문한 조현 외교부 장관이 3일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관과의 회동에서 원자력과 핵 추진 잠수함 추진 등 한·미 정상회담에서 합의한 내용에 대해 긴밀히 협력하기로 했다고 국무부가 밝혔다.
토미 피곳 국무부 수석부대변인은 이날 성명에서 “루비오 장관과 조 장관은 워싱턴과 경주에서 열린 도널드 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 정상회담 정신에 입각한, 미래지향적 의제를 중심으로 한·미 동맹을 발전시키는 방안에 대해 논의했다”며 “양측은 민간 원자력, 핵 추진 잠수함, 조선, 그리고 핵심 미국 산업을 재건하기 위한 한국의 투자 확대 분야에서 긴밀한 협력을 지속하기로 합의했다”고 밝혔다.
양국 장관은 북한의 완전한 비핵화에 대한 약속을 재확인하고, 인도·태평양 지역에서의 한·미·일 3자 협력의 중요성도 다시 강조했다고 국무부는 전했다. 국무부는 트럼프 대통령이 지난달 26일 밝힌 한국 관세 인상 방침과 관련한 두 장관의 논의 내용은 보도자료에 포함하지 않았다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사