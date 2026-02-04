김한규 “위안부 피해 관련 허위사실유포 처벌법 만들 것”
김한규 수석, 위안부 허위 사실 유포 법적 처벌 강조
피해자 특정 어려워 처벌 어려움 존재 인정 발언
이재명 대통령도 비판한 ‘얼빠진 사자명예훼손’ 지적
김한규 더불어민주당 원내정책수석이 ‘위안부 피해 관련 허위사실유포 처벌법’을 만들겠다고 밝혔다.
김 수석은 3일 페이스북을 통해 평화의 소녀상을 모욕하는 시위를 했다는 혐의를 받는 시위 단체 대표의 경찰 출석 기사를 공유했다. 그러면서 “아직도 위안부는 성매매 여성이라는 허위사실을 유포해 위안부 피해자를 모욕하는 사람들이 있다”고 썼다.
이어 “이재명 대통령님도 강하게 비판하신, 이른바 ‘얼빠진 사자명예훼손’ 행위”라며 “이런 행위가 계속되는 건 피해자가 특정되지 않아 명예훼손 처벌이 어렵기 때문’이라고 밝혔다.
그는 “위안부 피해자들의 명예를 짓밟는 허위사실 유포가 표현의 자유라는 이름으로 방치되선 안된다”며 “국회에서 신속하게 위안부 피해에 관한 허위사실 유포를 처벌하는 법률을 만들겠다”고 밝혔다.
현재 국회에는 ‘일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호ㆍ지원 및 기념사업 등에 관한 법률 일부개정법률안’이 10건 계류 중이다. 이중 서미화 의원이 대표발의한 위안부피해자보호법이 통과될 경우 공연히 위안부 피해 사실을 왜곡하거나 허위 사실을 유포해 피해자의 명예를 훼손하면 7년 이하의 징역 또는 7000만원 이하의 벌금형에 처해진다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
