美 해군, 항공모함에 접근한 이란 드론 격추…“회담은 예정대로”
미 중부사령부 “이란 남부 해역에서 이란 드론이 불필요하게 접근해 격추”
미국 이란, 튀르키예에서 고위급 회담 예정
미국이 이란에 대한 군사 압박을 이어가는 가운데 미 해군 전투기가 3일(현지시간) 중동 해역에서 미 항공모함에 접근한 이란 드론을 격추했다. 양국은 최근 이란의 반정부 시위 유혈 진압을 두고 갈등해왔다. 튀르키예에서 이번 주 후반 예정된 양국의 고위급 회담을 앞두고 긴장이 고조되는 모양새다.
미 중부사령부 대변인 팀 호킨스 대령은 이날 성명에서 “항공모함 에이브러햄 링컨호가 이란 남부 해안에서 약 500마일(약 800㎞) 떨어진 해상에서 작전하던 중 이란의 샤헤드-139 드론이 불필요하게 함선을 향해 기동했다”며 링컨호에서 출격한 미군 F-35 전투기가 해당 드론을 격추했다고 밝혔다. 미군 병사와 장비의 피해는 없었다.
이와 별개로 불과 몇 시간 뒤 이란 혁명수비대 소속 선박 2척과 이란 모하제르 드론이 합법적으로 호르무즈 해협을 통과 중이던 미국 국적 유조선을 위협하는 일도 벌어졌다. 이란 선박은 유조선 스테나임페러티브호에 접근하며 나포를 위협했다. 이후 미 공군이 ‘방어적 공중 지원’에 나서 상황이 진정됐다고 호킨스 대령은 전했다.
도널드 트럼프 대통령은 지난달 이란의 반정부 시위 유혈 진압을 비난하며 군사 작전을 시사한 바 있다. 미군은 최근 항공모함 링컨호와 토마호크 미사일을 장착한 구축함 3척을 이 지역에 증강 배치한 바 있다. 해당 함대는 현재 아라비아해에 배치돼 있다. 링컨호에는 스텔스 전투기 F-35와 전투기 F/A 18이 배치돼 있어 이란 내 수십 개 표적을 사정권에 두고 있다.
다만 최근 양국은 이란의 핵 프로그램 중단을 위한 협상도 준비 중이다. 스티브 위트코프 대통령 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관은 6일 튀르키예 이스탄불에서 만나 협상에 나설 예정이다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 드론 격추가 회담에 미칠 영향에 대한 질문에 “방금 위트코프 특사와 대화했는데 현재로서 이란과의 대화는 여전히 계획대로다”라고 답했다. 그러면서도 “대통령은 군 최고 통수권자로서 이란과 관련해 여러 선택지를 테이블에 두고 있다”며 “이란이 ‘미드나잇 해머’ 작전의 공습을 통해 그런 점을 잘 깨달았을 것이라 생각한다”고 말했다. 미국이 지난해 6월 이란 핵 시설을 전격 공습한 작전을 거론하며 이란을 압박한 것이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
