지난해 8월 미국으로 출국했던 전 한국사 강사 전한길씨가 귀국 기자회견에서 ‘부정선거’에 대한 의견을 피력하면서 반말로 “이준석 답변해봐, 트럼프가 음모론자냐, 일론 머스크도 음모론자냐”라고 외친 것과 관련, 이준석 개혁신당 대표는 “토론하세요, 쇼하지 말고, 어차피 내뺄거면서”라고 맞받았다.
이 대표는 3일 자신의 페이스북에 “귀국했으면 토론에 참여하면 된다”면서 “부정선거론자들은 왜 이리 잔말이 많은지 모르겠다”고 썼다.
이어 “부정선거 믿는 분 있으면 저런 사람들이 왜 저런 태도를 보일까 곱씹어 보시고, 부끄럽지 않으려면 저런 사람들에게 잔말 말고 토론 나오라고 하세요”라고 덧붙였다.
그동안 부정선거와 윤석열 전 대통령에 대한 인권 유린 등을 국제 사회에 알리겠다며 출국했던 전씨는 이날 오전 11시30분쯤 일본에서 인천국제공항으로 도착했다.
전씨는 기자들의 질문에 답하던 중 “미국 (도널드) 트럼프 대통령이 조지아주의 700개 투표함을 다 가져갔다. 2020년 바이든(전 미국 대통령)한테 패배한 대선 때 부정선거 때문이라고 이걸 밝혀내고자 하는데 수많은 실증을 확보했다고 했다. 그러면 트럼프 대통령도 음모론자냐”라고 주장했다. “일론 머스크도 2020년 대선 때 부정선거가 있다고 했다. 일론 머스크도 음모론자냐”라고도 외쳤다.
전씨는 “부정선거가 음모론이라고 하는 사람들에게 묻고 싶다”며 “대한민국 선관위에 대해 국민들이 많이 불신하지 않나. 사전투표 문제 많다고 하지 않나. 전한길이 주장하는 건 ‘개선하자’는 것”이라고 주장했다. 다소 격앙된 목소리로 답변을 하던 전씨는 반말로 “이준석 답변해 봐!. 트럼프 대통령이 음모론자냐. 그리고 통계와 자료를 근거로 하는 일론 머스크도 음모론자냐”라고 되물었다.
한편 경찰은 이재명 대통령 관련 허위사실을 유포한 혐의로 고발당한 전씨를 곧 소환 조사한다.
서울경찰청 형사기동대는 전씨를 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의를 받는 피의자로 입건하고 변호인과 출석일을 조율 중이다. 빠르면 이번주 중 소환할 가능성도 있는 것으로 전해졌다.
더불어민주당은 지난해 10월 이 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위사실을 유포했다며 전씨를 경찰에 고발했다. 전씨에 대한 고발은 총 8건인 것으로 알려졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“이준석 답변해봐!” 전한길에 이준석 “쇼하지 말고” 답변
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사