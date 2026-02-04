장동혁 “분노의 화살 돌릴 곳이 집 가진 중산층뿐인가”

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 다주택자를 겨냥한 강경 메시지와 관련해 “관세 장벽은 높고, 당내 2인자 싸움은 사생결단이니 분노의 화살을 돌릴 만만한 곳이 집 가진 중산층뿐이었나”라며 비판했다.
장 대표는 3일 자신의 페이스북에 “대통령님, 요즘 참으로 조비심 나는 모양”이라면서 이같이 적었다.
그는 “주식이 좀 올랐다고 해서 부동산 시장을 대통령님의 의지대로 주무를 수 있다는 그 대담한 착각에 맞서기엔 제가 지금 단식 후유증으로 체력이 달린다”면서 “그 기적 같은 논리가 외경스럽다. 전 이제 이 소모적인 말다툼에서 물러나겠다”고 했다.
다주택자를 겨냥한 정부의 정책은 중산층의 삶을 흔들 것이며 결국 시장의 논리가 대통령의 발등을 찍게 될 것이라고도 경고했다.
장 대표는 “대통령님이 원하는 대로 마이웨이하십시오. 저는 그 억강부약(강자를 누르고 약자를 도움), 대동 세상의 칼춤이 중산층의 삶을 어디까지 흔들어놓을지, 그 기본사회 실험의 결말을 국민과 함께 직관하겠다”면서 “시장이라는 거대한 파도가 대통령님의 발등을 찍을 때, 그때는 부디 ‘입법 불비’니 하는 남 탓은 하지 않길 바란다”고 덧붙였다.
