시사 전체기사

장동혁 “분노의 화살 돌릴 곳이 집 가진 중산층뿐인가”

입력:2026-02-04 05:42
공유하기
글자 크기 조정
장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 다주택자를 겨냥한 강경 메시지와 관련해 “관세 장벽은 높고, 당내 2인자 싸움은 사생결단이니 분노의 화살을 돌릴 만만한 곳이 집 가진 중산층뿐이었나”라며 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 국회 예결위회의장에서 열린 의원총회에 입장하고 있다. 연합

장 대표는 3일 자신의 페이스북에 “대통령님, 요즘 참으로 조비심 나는 모양”이라면서 이같이 적었다.

그는 “주식이 좀 올랐다고 해서 부동산 시장을 대통령님의 의지대로 주무를 수 있다는 그 대담한 착각에 맞서기엔 제가 지금 단식 후유증으로 체력이 달린다”면서 “그 기적 같은 논리가 외경스럽다. 전 이제 이 소모적인 말다툼에서 물러나겠다”고 했다.


다주택자를 겨냥한 정부의 정책은 중산층의 삶을 흔들 것이며 결국 시장의 논리가 대통령의 발등을 찍게 될 것이라고도 경고했다.

장 대표는 “대통령님이 원하는 대로 마이웨이하십시오. 저는 그 억강부약(강자를 누르고 약자를 도움), 대동 세상의 칼춤이 중산층의 삶을 어디까지 흔들어놓을지, 그 기본사회 실험의 결말을 국민과 함께 직관하겠다”면서 “시장이라는 거대한 파도가 대통령님의 발등을 찍을 때, 그때는 부디 ‘입법 불비’니 하는 남 탓은 하지 않길 바란다”고 덧붙였다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
118
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“왜 내 사랑 방해하냐”던 70대…천만원 보내려던 순간 나타난 경찰
바닥이 어디야… 비트코인 한때 7만2천 달러로 추락
장동혁 “분노의 화살 돌릴 곳이 집 가진 중산층뿐인가”
[단독] 대구시는 왜 ‘신천지 1000억 소송’ 접었나… “배경 수사” 목소리
머스크 ‘지구는 좁다’…‘AI 우주 제국’ 시동
김용현 변호인 이하상, ‘법정 소란’ 감치 집행
군부대에 전두환·노태우 사진 못 붙인다…국방부, 훈령 개정
[속보] 시흥 SPC삼립 시화공장서 불…3명 연기 흡입
국민일보 신문구독