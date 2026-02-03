FIFA 회장 “러시아 복귀해야” 발언에 크렘린궁 “환영”
인판티노 회장 “러시아 보이콧 반대”
크렘린궁 대변인 “생각해볼 때 됐다”
우크라 “우리 선수들 살해됐다” 반발
러시아 크렘린궁이 자국의 국제 축구대회 복귀를 허용해야 한다는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 주장에 환영의 뜻을 밝혔다.
타스통신에 따르면 드미트리 페스코프 러시아 대통령 대변인은 3일(현지시간) 브리핑에서 인판티노 회장의 발언과 관련한 취재진의 질문에 “이 문제에 대해 최소한 논의가 진행 중이라는 사실이 긍정적인 진전”이라며 “우리는 그 발언을 확인했으며 진심으로 환영한다. 이제야 (러시아의 국제 축구대회 복귀를) 생각해볼 때가 됐다”고 답했다.
이어 “올림픽 정신의 원칙을 구현하는 축구 등 스포츠를 정치화할 어떤 정당성도 없다”며 “(러시아 선수들은) 권리를 완전하게 되찾아 FIFA 공인 국제대회에 참가할 기회를 얻어야 한다. 그것이 우리의 변함 없는 입장이며 FIFA가 이 문제에 대해 논의하길 바란다”고 강조했다.
앞서 인판티노 회장은 2일 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 “러시아를 반드시 국제 축구대회에 복귀시켜야 한다”며 “이 조치로 아무것도 얻지 못했고 오히려 더 많은 좌절감과 증오만 빚어냈다”고 말했다.
이어 “나는 금지 조치에 반대하고 보이콧에도 반대한다”며 “정치 지도자의 행위로 인해 특정 국가의 축구 경기를 금지해서는 안 된다. 누군가는 유대를 지켜야 한다”고 덧붙였다.
FIFA와 유럽축구연맹(UEFA)은 2022년 우크라이나를 침공한 러시아에 대해 국가대표팀과 프로구단을 국제대회에 출전하지 못하도록 조치했다. 러시아 대표팀은 2022년 카타르월드컵에 출전하지 못했고, 오는 6월 미국·캐나다·멕시코에서 개막하는 북중미월드컵 예선에도 참가하지 못했다.
인판티노 회장은 체육계에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 친분이 있는 인사로 평가된다. 지난달 미국 워싱턴DC 트럼프-케네디센터에서 열린 북중미월드컵 조 추첨식에서 트럼프 대통령에게 ‘FIFA 평화상’을 안겨주기도 했다.
트럼프 대통령이 지난해 집권한 뒤 유럽의 반발에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 거리를 좁힌 가운데 인판티노 회장은 이번 발언으로 체육계에서 논란을 불러올 것으로 예상된다.
우크라이나 정부는 즉각 반발했다. AFP통신에 따르면 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 “우크라이나 소녀와 소년 679명은 절대로 축구를 할 수 없다. 러시아가 그들을 살해했다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
