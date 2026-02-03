美 경칩 ‘그라운드호그 데이’… “겨울 6주 더” 예측

미국 혹한 속 올해 행사 관심 증폭

캐나다 마멋 2마리는 “이른 봄” 예측

펑서토니 그라운드호그클럽 소속 핸들러가 2일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 펑서토니에서 열린 '그라운드호그 데이' 행사에서 '펑서토니 필'을 들어 보이고 있다. AP연합뉴스

미국 동부 지역을 중심으로

미 전역에 강한 한파가 이어지면서

빌 머레이 주연의 할리우드 영화 ‘사랑의 블랙홀’(1993)

