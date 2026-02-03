美 경칩 ‘그라운드호그 데이’… “겨울 6주 더” 예측
미국 혹한 속 올해 행사 관심 증폭
캐나다 마멋 2마리는 “이른 봄” 예측
2일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 펑서토니에서 열린 140번째 ‘그라운드호그 데이’(Groundhog Day) 행사에서 겨울이 6주간 더 지속될 것이라는 예보가 나왔다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.
개구리가 동면에서 깨어나 울면 봄이 온다는 한국의 경칩과 비슷한 의미를 지닌 이날 행사에서는 매년 대대로 내려오는 이름이 ‘펑서토니 필’인 마멋(우드척)을 통해 봄의 도래를 예측한다. 필이 겨울잠을 자던 굴에서 나와 자신의 그림자를 보면 겨울이 6주간 더 이어지고, 그림자를 보지 못하면 이른 봄이 찾아온다는 속설이다.
이날 펑서토니 그라운드호그클럽에 따르면 “올해는 굴에서 나온 필이 오전 7시25분경 영하 3도의 추운 날씨 속에서 자신의 그림자를 바라보며 겨울이 6주간 더 지속될 것”이라는 예측이 나왔다.
NYT는 “매년 2월 2일 이른 아침 열리는 이 행사에 참여하기 위해 미국 전역에서 수많은 방문객이 인구 5000명에 불과한 이 작은 마을로 모여든다”며 “특히 올해 행사는 예년보다 더 큰 관심을 끌었다”고 전했다. 미국 동부 지역을 중심으로 기록적인 눈폭풍이 몰아치는 등 미 전역에 강한 한파가 이어지면서 봄을 기다리는 이들이 늘고 있기 때문이다.
유럽의 기독교 전통 및 성촉절(Candlemas)에서 유래한 것으로 알려진 이 행사는 1887년 펑서토니에서 시작돼 130년이 넘는 전통을 이어오고 있다. 특히 빌 머레이 주연의 할리우드 영화 ‘사랑의 블랙홀’(1993)에서 주인공이 이 행사를 취재하러 왔다가 같은 날을 반복해서 살게 되는 내용이 그려지며 세계적으로 유명해졌다.
다만 명성과 달리 필의 기상 예측 정확도는 낮은 편이다. NYT는 미 해양대기청(NOAA) 자료를 인용해 펑서토니 필의 예측 적중률이 약 35%에 그친다고 전했다.
한편 캐나다의 그라운드호그데이 마멋들은 이른 봄이 찾아온다고 예측했다. 온타리오주를 대표하는 마멋 ‘위아튼 윌리’와 퀘벡주의 마멋 ‘프레드 라 마르모트’는 같은 날 열린 행사에서 자신의 그림자를 보지 못해 이른 봄이 찾아올 것이라고 예측한 것으로 전해졌다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사