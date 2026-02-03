김영록 지사, 전남·광주 행정통합 도민공청회 마무리…공론의 장 톡톡
김 지사, 2주간 추진방안 등 설명하고 도민과 직접 소통
개발제한구역 특례면적 확대 등 특별법 반영·정책 제안집 제작도
전남도가 3일 고흥·순천·강진을 끝으로 약 2주간 진행한 22개 시군 순회 행정통합 도민공청회를 마무리했다.
이번 공청회는 전남·광주 행정통합 추진 과정에서 도민의 다양한 의견을 폭넓게 수렴하고, 개발제한구역 특례면적 확대 등 실질적인 정책 반영을 이끌어내는 공론의 장으로 운영됐다.
공청회는 김영록 전남도지사가 직접 22개 시군을 방문해 통합 추진방안에 대해 설명하고, 도민들과 소통하는 방식으로 진행됐다.
약 2주간의 짧은 일정에도 불구하고, 하루 최대 3개 시군을 연이어 방문하는 강행군 속에서 각 지역마다 많은 도민들이 참석해 높은 관심과 참여를 보였다.
공청회 현장에서는 첨단산업 및 공공기관 유치, 재생에너지·해양산업 육성, 농수산업 경쟁력 강화, 관광 활성화, 교통·교육·의료 등 정주여건 개선, 농어촌 기본소득 확대, 균형발전에 대한 우려와 기대 등 지역별 현안에 대한 다양한 목소리가 제기됐다.
김 지사는 “22개 시군을 모두 직접 돌며 행정통합에 대한 도민 한 분 한 분의 의견을 현장에서 들을 수 있었던 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “행정통합은 도민의 삶 속에서 답을 찾아야 하는 만큼, 현장에서 제기된 도민의 우려와 제안 하나 하나를 면밀히 검토해 통합 정책에 충실히 반영하고, 도민 정책 제안집으로 제작해 통합특별시에 전달하는 등 도민이 설계하는 통합특별시 모델을 만들겠다”고 밝혔다.
전남도는 이번 도민공청회에서 제시된 건의사항과 의견을 관리카드로 체계적으로 기록·분석해 특별법안 특례와 통합 정책에 반영하고 있다.
실제로 도민 의견을 반영해 특별법 발의안 중 특별시장의 개발제한구역 해제 특례 면적을 기존 300만㎡에서 500만㎡로 확대하고, 농업진흥구역 해제 권한 반영 등 도민 체감도가 높은 사항들을 정책에 반영하고 있다.
전남·광주 행정통합 도민공청회는 전남도 공식 유튜브 채널 등을 통해 다시 보기로 시청할 수 있어 현장 참석이 어려운 도민도 공청회의 생생한 현장을 확인할 수 있다.
전남도는 도민공청회 이후에는 지상파 방송 3사 주관으로 하는 권역별 찾아가는 타운홀미팅을 통해 보다 심층적인 소통을 이어갈 계획이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
