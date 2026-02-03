화난 면세점 노동자들 “우리가 겪는 일이 정상인지 묻고 싶다”
제주공항 JDC 내국인 면세점, 복지비 일방 삭감 논란
“코로나19 시기에도 JDC의 대면 영업 방침에 따라 마스크를 쓰고 함께 일했습니다. 23년간 지급해 온 식비와 교통비를 갑자기 없애다니요. 대화라도 해주세요.”
제주국제자유도시개발센터(JDC)가 지난해 11월부터 면세점 협력업체 직원들에게 지급해 온 식비와 교통비 지급을 중단하자, 노동자들이 일방적 결정에 반발하며 대화를 요구하고 나섰다.
민주노총 백화점면세점판매서비스노조 샤넬코리아지부·로레알면세지부·엘코잉크지부와 서비스연맹 제주본부, 진보당 제주도당은 3일 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 “JDC가 협의 없이 복지비를 삭감해 노동자들의 생활비 부담이 커지고 근무 만족도와 자존감이 크게 떨어졌다”고 주장했다. 그러면서 “JDC는 공기업으로서 책임을 다해 협력업체 노동자들에게 삭감 이유를 설명하고 대화의 장에 나서라”고 촉구했다.
이들은 이어 “면세점에 근무하는 협력업체 직원은 약 1000명으로 추정되며, 노조에 속하지 않은 노동자들도 이번 사안과 관련한 설문조사에 340명이 참여하는 등 같은 의견을 갖고 있다”고 설명했다.
노동자들에 따르면 JDC는 2002년 개점 이후 23년간 지급해 온 식비(7000원)와 교통비(5000원)를 지난해 11월 1일부터 중단했다. 식비는 공항 내 일반 식당을 이용해야 하는 직원들을 위한 지원이었고, 교통비는 새벽·야간 근무자의 출퇴근을 돕는 성격이었다.
현장 발언에서 한 노동자는 “우리가 겪고 있는 일이 정상적인 일인지 묻고 싶어 나왔다”며 “JDC에 존중받을 권리를 요구한다. 책임있는 답변을 달라”고 말했다.
또 다른 노동자는 “구내식당은 JDC 직영 직원들만 이용할 수 있고, 일반 식당은 가격이 비싸 밥을 굶는 경우가 많다”고 호소했다.
발언에 나선 다른 노동자는 “코로나19 기간에도 회사의 대면 영업 방침에 따라 피땀 흘려 일했는데, 일방적으로 삭감을 통보해 왔다”며 “공공기관답게 노동자들에게 최소한의 설명이라도 해 달라”고 요구했다.
노동자들은 지난해 10월 삭감 공지 이후 두 차례 대화 요청 공문을 보냈지만 답변을 받지 못했다고 밝혔다. 이들은 이날 회견 이후에도 JDC 측에 대화를 지속적으로 요청할 계획이며, 진보당은 국토부에 공식 질의를 요청할 방침이다.
임기환 민주노총 제주지역본부장은 “공공기관이 외주 직원들을 어떻게 다루는지 보여주는 사례”라며 “JDC는 책임을 회피하지 말고 노사 대화에 나서야 한다”고 했다.
이에 대해 박영하 JDC 홍보실장은 “식비와 교통비는 협력업체에 대한 판촉활동비 성격으로 지원해 온 것”이라며 “사전 공지를 한 사안으로 입장이 다를 수 있다”고 설명했다.
한편, 민주노총 백화점면세점판매서비스노조는 2024년 6월 JDC를 포함한 주요 백화점·면세점 7개사를 상대로 ‘원청 사용자성 인정’을 요구하는 행정소송을 제기했다.
서울행정법원은 지난해 10월 원청의 사용자성을 인정하는 판결을 내렸으며, JDC 등은 현재 항소한 상태다.
JDC는 주요 수입원인 제주공항 면세점 매출 하락 등으로 재정 건전성이 악화돼 2024년도 공공기관 경영실적 평가에서 ‘D등급(미흡)’을 받았다.
2002년 12월 제주국제공항에 국내 첫 지정면세점으로 개점한 이후, 2022년 6500억원대로 최대 실적으로 기록했으나 지난해에는 3900억원대로 감소했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
