CJ CGV, 2025년 영업이익 962억…“해외극장·특화관 성과”
CJ CGV가 지난해 1000억원에 가까운 영업이익을 기록하며 실적 회복세를 이어갔다.
CGV는 2025년 연결 기준 매출 2조2754억원, 영업이익 962억원을 기록했다고 3일 밝혔다. 전년대비 매출 3175억원, 영업이익 203억원이 개선됐다. CGV는 “동남아 중심의 해외 극장 사업 성장과 스크린X·4DX 등 기술 특별관 글로벌 성과, 그리고 역대 최대 영업이익을 기록한 CJ올리브네트웍스가 실적 개선을 견인했다”고 설명했다.
우선 CJ 4DPLEX는 매출이 전년대비 18.8% 증가한 1464억원, 영업이익은 113억원을 기록했다. ‘F1: 더 무비’ ‘아바타: 불과 재’ ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 등 스크린X·4DX 특화 콘텐츠 흥행에 힘입어 역대 최대 글로벌 박스오피스 4억5800만 달러(약 6600억원)를 달성했다.
베트남 매출은 2536억원, 영업이익은 전년대비 42.2% 증가한 374억원로 역대 최대치를 달성했다. 인도네시아 매출은 1093억원, 영업이익은 159억원이었다. 중국에서는 매출 2901억원을 올렸고, 영업이익은 전년대비 278억원 증가한 117억원을 기록하며 흑자 전환했다. 튀르키예 매출 1515억원, 영업손실 40억원을 기록했다.
국내 실적은 좋지 않았다. 매출액은 전년대비 13% 감소한 6604억원, 영업손실은 419억원 늘어난 495억원을 기록했다. CGV는 “한국 영화 흥행작 부족으로 시장 회복 속도가 더뎠다”며 “저수익 지점 정리와 비용 효율화 등 구조 개선을 지속한 결과 4분기에는 흑자 전환에 성공해 수익성 회복의 기반을 마련했다”고 전했다.
CJ올리브네트웍스는 역대 최대 영업이익을 달성했다. 매출 8532억원, 영업이익 845억원을 기록했다. CGV는 “차세대 ERP 구축, 스마트 스페이스 등 AX 확대로 전사 실적 개선에 기여했다”고 분석했다.
CJ CGV는 올해 스크린X·4DX 글로벌 확산과 CJ올리브네트웍스의 인공지능(AI) 기반 디지털 전환 수요 확대를 통해 매출 성장과 수익성 강화를 이어가겠다는 방침이다. 국내 구조 개선 효과와 해외사업 수익성 강화를 통해 전사 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 기대하고 있다.
‘휴민트’ ‘호프’ ‘국제시장2’ 등 한국 영화와 ‘오디세이’, ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’, ‘어벤져스: 둠스데이’ 등 할리우드 블록버스터 기대작 라인업이 국내 영화 시장 회복 기대감을 키운다. CJ CGV 정종민 대표는 “올해 스크린X·4DX를 중심으로 한 K-Theater(극장) 전략을 중장기 성장의 핵심 축으로 삼아 실적 성장세를 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.
