대만 국민당, 국공포럼서 ‘대만독립 반대’…여당은 “공산당에 야합” 비난
중국 공산당과 대만 친중 성향 야당인 국민당이 공동 주최하는 ‘국공포럼’이 3일 중국 베이징에서 열렸다. 약 9년 만에 열린 이번 포럼에서 양당은 ‘대만 독립 반대’를 한목소리로 외쳤다.
중국 관영 신화통신과 대만 중앙통신에 따르면 이날 포럼은 중국공산당 대만사무판공실 해협양안관계연구센터와 대만 국민당 국정연구재단이 공동 주최했다. 중국 측에선 쑹타오 국무원 대만사무판공실 주임, 대만 측에선 샤오쉬천 국민당 부주석이 각각 참석했다.
쑹 주임은 개막식에서 “양당은 92공식(하나의 중국을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 한 합의)을 확고히 견지하고 대만 독립에 반대하는 공동의 정치적 기초 위에서 양안 관계가 올바른 방향으로 발전하도록 이끌어야 한다”고 말했다. 이어 “우리는 대만 독립을 고집하는 세력과 그에 가담하는 세력을 타격하는 데 관대하지 않을 것”이라며 “대만을 이용해 중국을 견제하려는 외부 세력도 절대 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.
쑹 주임은 시진핑 국가주석이 지난해 10월 정리원 국민당 주석에게 당선 축하 서한을 보낸 사실을 언급하며 “양당 관계와 양안 관계 발전의 방향을 제시한 것”이라고 평가했다.
샤오쉬천 부주석은 “대만해협 양안(중국과 대만)이 서로 다른 체제에서 발전하고 있지만, 양안 인민은 모두 중화민족이고 염황(중국의 전설적 시조인 염제와 황제)의 후손”이라며 “서로 협력해 중국을 부흥시켜야 한다”고 강조했다. 이어 “양안이 92공식 견지와 대만 독립 반대라는 공동의 정치적 기반 위에서 조화롭게 교류하고 상호 이익을 추구하며 평화롭게 발전해 중국을 부흥시킴으로써 중화민족이 세계 앞에서 당당히 설 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
대만 정부와 반중 성향의 여당인 민주진보당(민진당)은 국민당을 강하게 비판했다. 대만의 대륙담당기구인 대륙위원회 추추이정 주임(장관급)은 이날 “지금은 중국 본토가 군부의 고위 간부를 숙청하는 혼란스러운 시기”라며 “국민당이 대만에 대한 중국 본토의 적대행위 증가와 양안 관계의 심각성을 외면하고 ‘92공식 고수와 대만 독립 반대’라는 중국 공산당의 정치적 기반에 영합하는 포럼을 개최한 것에 유감을 표한다”고 밝혔다.
민진당 중국부 우쥔즈 부장도 이날 생방송 프로그램에 출연해 “국공포럼이 인적 교류라는 명목 때문에 겉으로는 무해해 보일 수 있지만, 실제로는 국가 안보 및 핵심 공급망과 밀접한 관련이 있으므로 경계해야 한다” 고 지적했다.
그는 “이번 포럼은 시진핑·정리원 회담의 발판을 마련하려는 고도의 정치적 공작”이라며 “중국 공산당의 사회 감시 및 정치적 영향력을 대만 사회 깊숙이 침투시키는 것, 대만-미국 경제 무역 협력의 신뢰 기반을 무너뜨려 비공산주의 공급망을 교란하는 것, 대만 경제를 흡수하고 산업을 재편해 대만을 다시 중국에 종속시키려는 중국 공산당의 ‘제15차 5개년 계획’의 전략에 발맞추는 게 실질적인 목표”라고 지적했다.
국공포럼은 2005년 후진타오 당시 중국 국가주석과 롄잔 대만 국민당 주석의 합의에 따라 진행된 교류 행사다. 2006년부터 2016년까지 한 해를 제외하고 매년 열렸지만, 반중 성향의 민진당이 집권하면서 중단됐다.
