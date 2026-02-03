5일까지 강추위 없지만 주 후반부터 다시 ‘북극 한파’
북극 한파가 주춤하면서 절기상 입춘(立春)인 4일과 5일에는 큰 추위 없는 온화한 날씨가 예상된다. 그러나 주 후반부터 북쪽에서 찬 공기가 남하해 기온이 영하 10도 안팎으로 다시 떨어질 전망이다.
3일 기상청에 따르면 오는 4일과 5일은 대체로 흐린 가운데 평년 기온을 웃도는 포근한 날씨가 이어지겠다. 4일 전국 아침 최저기온은 -8~-2도, 낮 최고기온은 4~12도로 평년보다 조금 높은 수준을 보이겠다. 서울 아침 최저기온은 -1도, 최고기온은 7도로 예측됐다. 강릉(10도)과 전주(10도) 광주(11도) 제주(13도) 등은 낮 최고기온이 10도 이상으로 오르겠다.
목요일인 5일 아침 최저기온은 -4~5도, 최고기온은 5~15도로 4일보다 더 온화한 날씨가 예상된다. 강원 북부 내륙과 산지에는 새벽에 일시적으로 비나 눈이 내릴 것으로 보인다.
적은 강수량의 영향으로 강원 동해안·산지와 경북 동해안에 발효된 건조 특보는 당분간 지속할 전망이다. 강한 바람까지 예상돼 산불 등 화재 피해에 유의해야 한다.
다만 금요일인 6일부터는 북쪽에서 강한 한기가 내려오면서 영하 10도 안팎의 강추위가 다시 기승을 부릴 전망이다. 6일 아침 최저온도는 -13도, 낮 최고기온은 -3도로 예보됐다. 서울 아침 최저기온은 -9도, 인천 -10도, 철원 -13도 등으로 기온이 내려가겠다. 강한 바람으로 체감온도는 이보다 더 낮을 수 있다.
이 추위는 주말까지 이어질 것으로 보인다. 오는 7~9일 아침 최저기온은 -13~0도, 낮 기온은 -3~6도로 평년(아침 -8~2도·낮 3~10도)보다 낮겠다. 전라권과 제주도에는 주말 사이 눈이 내릴 전망이다. 바다 물결은 대부분 해상에서 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
