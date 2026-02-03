파주시, 야간연장 어린이집 102곳으로 확대…보육 공백 해소
경기 파주시는 늦은 시간까지 보육이 필요한 가정을 위해 야간연장 어린이집을 102곳으로 확대하며 보육 공백 해소에 나섰다고 3일 밝혔다.
야간연장 어린이집은 오전 7시30분부터 오후 7시30분까지의 기본 보육시간 이후에도 추가 보육이 필요한 경우, 최대 자정까지 아이를 돌보는 제도다. 부모의 퇴근 시간이 늦거나 야간 근무 등으로 보육 공백이 발생하는 가정을 주요 대상으로 한다.
시는 지난 1월 문발동에 위치한 하얀솜사탕어린이집을 야간연장 어린이집으로 추가 지정하면서 관내 야간연장 보육 시설을 총 102곳으로 늘렸다. 이를 통해 맞벌이 가정과 야간 경제활동 가정의 돌봄 부담이 한층 완화될 것으로 기대하고 있다.
시는 야간연장 어린이집의 안정적인 운영을 위해 운영비와 보육교사 인건비를 지속적으로 지원하고 있으며, 야간 시간대에도 안전하고 쾌적한 보육 환경이 유지될 수 있도록 정기적인 현장 점검을 통해 보육 서비스의 질을 관리할 방침이다.
야간연장 어린이집 이용을 희망하는 보호자는 임신육아종합포털 ‘아이사랑’ 누리집을 통해 인근 지정 어린이집을 확인하거나 파주시 보육아동과 보육정책팀으로 문의하면 된다.
시 관계자는 “야간연장 어린이집 확충을 통해 보육 사각지대를 해소하고 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 환경을 조성하고 있다”라며 “앞으로도 취약 보육 서비스 확대를 통해 촘촘한 보육 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사