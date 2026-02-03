포천시, 첨단·관광 인프라 확충…도비 220억 확보
드론 인프라 구축·한탄강 수변공원 조성
경기 포천시가 ‘경기도 지역균형발전 성과사업’에 선정되며 첨단산업과 관광 인프라 확충을 위한 도비 220억원을 확보했다.
포천시는 ‘첨단 및 관광산업 인프라 확충’ 사업계획이 경기도 제3차 지역균형발전 성과사업에 최종 선정돼 총 220억원 규모의 도비를 지원받게 됐다고 3일 밝혔다. 이 사업은 지역 간 격차 해소와 저발전 지역의 지속가능한 성장을 목표로 경기도가 추진하는 지역균형발전사업의 일환이다.
시는 신산업 생태계 조성과 한탄강 관광 브랜드 강화를 핵심으로 사업계획을 수립하고, 경기도 및 지역균형발전지원센터와의 협의를 거쳐 1월 27일 경기도 지역균형발전위원회 최종 심의에서 2개 사업이 확정됐다. 선정된 사업은 케이에이아이(K-AI) 드론 시험평가인증 및 교육훈련 센터 인프라 구축과 한탄강 수변공원 조성으로, 각각 도비 110억원이 투입된다.
드론 시험평가인증 및 교육훈련 센터 구축사업은 핵심부품 국산화를 위한 드론 시험·평가·인증 시설과 민간·국방 분야 임무 특화형 교육훈련 시설을 조성하는 내용이다.
이 시설은 국방부의 50만 드론전사 양성 정책과 대한민국 드론 공방전 대회와 연계해 경기북부 최초의 국산화 민군 상호운용성 평가를 수행할 예정이다. 또한 지난해 포천시가 유치한 경기국방벤처센터와 연계해 방산기업 기술개발 지원과 드론봇 산업 생태계 육성, 방산혁신클러스터 지정에도 기여할 것으로 기대된다.
한탄강 수변공원 조성사업은 공연·캠핑 문화레저단지와 생태경관단지, Y형 출렁다리와 연계한 수변공원을 조성하는 사업이다. 포천시는 수변생태와 친수활동 중심 공간을 조성해 한탄강 유네스코 세계지질공원의 관광 매력을 높이고, 휴식과 생태 교육 체험 공간을 제공함으로써 관광객 체류시간 증가와 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.
시 관계자는 “이번 성과사업 선정은 포천의 미래 경쟁력을 강화하는 중요한 전환점”이라며 “첨단산업과 관광산업을 중심으로 투자를 확대해 시민이 체감할 수 있는 변화를 신속히 만들어 가겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사