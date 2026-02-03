오케이미트 ‘생 LA갈비’ 주요 유통 채널 판매 확대
이마트·트레이더스·카카오선물하기 등
축산물 전문 기업 오케이미트는 업계 최초로 ‘생 LA갈비’ 제품을 선보이고 이마트·트레이더스·카카오선물하기 등 주요 유통 채널을 통해 본격적인 판매에 나섰다.
기존 LA갈비 시장이 양념 제품 중심으로 형성돼 온 가운데 오케이미트는 소비자가 직접 취향에 맞게 조리할 수 있는 생고기 형태의 LA갈비에 주목해 차별화된 신제품을 선보였다. 이는 최근 홈쿡 수요 증가와 함께 원육 본연의 맛을 선호하는 소비 트렌드를 반영한 결과다.
이번에 출시된 생 LA갈비는 원육 선별부터 컷팅, 위생 관리까지 전 과정에 오케이미트의 축산 전문 노하우를 적용해 균일한 품질과 신선도를 구현했다. 양념 없이도 갈비 본연의 풍미를 즐길 수 있어 구이, 갈비찜, 조림 등 다양한 요리에 활용 가능하다.
특히 해당 제품은 이마트와 트레이더스 등 오프라인 유통 채널은 물론, 카카오선물하기를 통한 온라인 판매까지 확대하며 소비자 접점을 넓히고 있다. 일상 소비뿐 아니라 명절 및 선물 수요까지 아우를 수 있는 유통 전략으로 시장 반응을 이끌어내고 있다.
오케이미트 관계자는 “소비자 선택의 폭을 넓히고자 기존에 없던 생 LA갈비 제품을 기획했다”며 “앞으로도 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 차별화된 축산물 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
한편, 오케이미트는 ‘To Provide Healthy Food’라는 기업 철학을 바탕으로 신뢰할 수 있는 축산물 공급과 소비자 중심의 상품 개발을 이어가며 국내 축산물 시장에서 경쟁력을 강화해 나가고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
