‘렘피카’, 토니상 뮤지컬 연출상 받은 네 번째 여성 연출가의 신작

화가 타마라 드 렘피카의 삶 그린 작품…2024년 브로드웨이 초연

레이챌 채브킨 “한국의 스타 뮤지컬 여배우들 출연에 기대 커”

뮤지컬 ‘렘피카’의 연출가 레이첼 채브킨 (c)주식회사 놀유니버스

미국 공연계에서 권위를 인정받는 토니상은 1947년 제정 이후 연극과 뮤지컬 부문으로 나누어 시상하고 있다. 이 가운데 연출 부문 수상자는 50년 동안 남성 연출가에게 돌아갔다. 하지만 1998년 뮤지컬 부문에서 ‘라이언킹’의 줄리 테이머, 연극 부문에서 ‘뷰티 퀸’의 게리 하인즈 등 두 여성 연출가가 동시에 상을 받으며 유리 천정을 깼다. 이후 뮤지컬 부문에서는 2001년 ‘프로듀서스’의 수잔 스트로만, 2013년 ‘피핀’의 다이앤 파울루스, 2019년 ‘하데스타운’의 레이챌 채브킨 그리고 2024년 ‘아웃사이더’의 대냐 테이머까지 5명의 여성 연출가가 토니상을 받았다.



레이챌 채브킨은 지난 2021년 ‘그레이트 코멧’과 ‘하데스타운’이 잇따라 국내에 소개되면서 한국 뮤지컬 팬들에게도 이름이 알려진 인물이다. 두 작품에서 그는 파격적이고 독창적인 연출로 관객을 사로잡았다. 브로드웨이에서도 주목받는 연출가 중 한 명인 그가 오는 3월 21일 강동아트센터에서 개막하는 뮤지컬 ‘렘피카’의 한국 프로덕션 초연을 앞두고 최근 내한했다. 스타 연출가들의 경우 대체로 해외 라이선스 공연에 자신의 조연출 출신의 리바이벌 연출가만 보내는 경우도 적지 많은데, 그는 이번에 한국 프로덕션의 리허설 상황을 직접 점검하고 돌아갔다. 최근 강동아트센터에서 만난 그는 “2021년 ‘그레이트 코멧’과 ‘하데스타운’의 한국 공연 연습 때는 임신 중이라 직접 올 수 없었기 때문에 이번엔는 꼭 오려고 노력했다. 뮤지컬 ‘렘피카’는 내가 정말 사랑하는 작품이기도 하다”고 말했다.



타마라 드 렘피카 (c)퍼블릭 도메인

‘렘피카’는 1920~30년대 유럽 미술계를 풍미한 폴란드 출신 화가 타마라 드 렘피카(1898~1980)의 드라마틱한 삶을 다룬 뮤지컬이다. ‘아르데코의 여왕’이라는 수식어가 따라다니지만 그는 러시아 혁명과 두 차례의 세계대전이라는 격변의 시대에 예술가로 살아남기 위해 몸부림쳐야 했다. 지난 2024년 브로드웨이에서 초연된 뮤지컬 ‘렘피카’는 붓 하나로 세상을 지배하고자 했던 렘피카의 욕망과 사랑, 그리고 예술세계를 매혹적인 무대에 풀어냈다. 이 작품은 2024년 토니 어워즈에서 뮤지컬 부문 여우주연상, 여우조연상, 무대디자인상 등 3개 부문에 노미네이트된 화제작이다.



“극작가 겸 작사가 카슨 크라이저와 작곡가인 맷 굴드가 작품을 만들 때 방대하게 설명하기보다는 몇 가지의 역사적 사건으로 타마라와 주변 인물들의 삶을 압축해서 보여줬어요. 저 역시 그런 의도에 맞춰 연출했는데, 관객들이 역사적 사건과 시대적 순서에 몰입하기보다 타마라의 여정과 감정에 집중할 수 있도록 했습니다. 그래서 일부러 모호하게 만든 부분도 있어요.”



뮤지컬 ‘렘피카’의 티저 영상 화면 캡처 (c)주식회사 놀유니버스

미국 워싱턴 D.C.에서 태어난 채브킨은 11살 때 미국 뉴욕주에 있는 스테이지도어 매너 공연예술센터의 여름 캠프에 참여하며 연출에 매력을 느꼈다. 이후 뉴욕대 예술학부를 거쳐 컬럼비아대 대학원 예술학 석사 학위를 취득했다. 채브킨은 컬럼비아 대학원 시절 교수였던 여성 연출가 앤 보가트의 조연출로 일하면서 자신의 작품을 만들었다. 2005년 뉴욕대 동문 5명과 함께 세운 극단 ‘더 팀’(The Team)의 연극 ‘포기해! 다시 시작해!’가 에든버러 프린지 페스티벌에서 상을 받은 이후 본격적으로 연출 작업에 뛰어들었다. 특히 2010년 뉴욕 오프오프브로드웨이에서 연출한 극단 호이 폴로이의 연극 ‘세 피아노’가 오비 어워드를 받으며 주목받기 시작했다. 이어 그가 오프브로드웨이에서 작업한 뮤지컬 ‘그레이트 코멧’과 ‘하데스타운’이 평단과 대중의 호평 속에 브로드웨이에 각각 2016년과 2018년 진출해 토니상까지 받으면서 그는 스타 연출가의 반열에 올랐다.



“저는 개인적으로 한 번도 보지 못한 작품에 끌리는 경향이 있습니다. 독창적인 작품을 만든다기보다는 제가 모르는 것을 한번 만들어보고 싶다는 생각으로 작업합니다. ‘렘피카’에서 타마라는 혼란스러운 시대에 살면서 자신의 혼돈을 강렬한 얼굴 뒤에 숨기는데요. 다만 그 완벽함 속에 있는 눈빛을 통해서만 볼 수 있어요. 저는 이 작품에서 타마라를 비롯해 주변 인물들이 감정을 역동적으로 표출하도록 했습니다.”



뮤지컬 ‘렘피카’의 캐릭터별 포스터 (c)주식회사 놀유니버스

기대를 모으는 ‘렘피카’ 한국 초연 프로덕션의 캐스팅은 화려하다. 렘피카 역에는 김선영, 박혜나, 정선아 등 관록의 여배우 3인방이 캐스팅됐다. 그리고 렘피카의 뮤즈 라파엘라 역에는 차지연, 린아, 손승연이 이름을 올렸으며 렘피카의 조력자인 남편 타데우스 역에는 김우형과 김민철이 낙점됐다. 또 렘피카에게 지대한 영향을 미치는 이탈리아 미래파 시인 마리네티 역은 김호영과 조형균이 맡는다.



“저는 한국 오디션 진행 당시 현장에는 참여하지 못했지만, 이후 오디션 영상을 받아보고 최종 오디션 단계에 함께했습니다. ‘렘피카’는 연기뿐만 아니라 예술에 가까운 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 배우가 필요한데, 이번 한국 프로덕션도 그런 훌륭한 배우들로 구성됐다고 생각해요. 특히 여주인공 렘키파 역으로 한국의 톱스타 뮤지컬 여배우들이 출연하는 만큼 기대가 큽니다.”



뮤지컬 ‘렘피카’의 연출가 레이첼 채브킨 (c)주식회사 놀유니버스

‘렘피카’가 여성 서사인 만큼 그는 이날 브로드웨이에서 여성 연출가로서 활동하는 어려움에 대해서도 언급했다. 예전에 비해 여성 연출가의 수가 늘어나는 한편 불평등한 상황도 개선되고 있지만, 아직도 갈 길이 멀다는 것. 그는 “얼마 전에 미국에서 기사화됐는데, 여전히 브로드웨이에서 작품의 연출가가 여성인지 남성인지에 따라 투자 금액의 차이가 크다. 이른 시일 내에 불평등한 상황을 고쳐나가야 한다”면서 “워킹맘으로서 일과 가정을 분리해서 생각할 수밖에 없는 상황이 만만치 않다. 하지만 이제 막 커리어를 시작하는 후배 여성 연출가들을 위해서라도 내가 요구할 수 있는 부분을 미안함 없이 요구하려고 한다”고 피력했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



