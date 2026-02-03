김용현 변호인 이하상, ‘법정 소란’ 감치 집행
한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 재판에서 재판장의 퇴정 명령을 따르지 않아 감치 선고를 받았던 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 두 달여 만에 결국 구금됐다.
법무부 교정본부는 3일 서울중앙지방법원에서 열린 김 전 장관의 위계공무집행방해 혐의 재판이 끝난 뒤 이하상 변호사에 대해한 법원의 감치 명령을 집행했다.
이 변호사는 법원 구치감에 머무르다가 서울구치소로 이송됐고, 오는 16일까지 구금될 예정이다.
앞서 한 전 총리 재판을 심리했던 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 지난해 11월 19일 이하상, 권우현 변호사에 대해 감치 15일을 선고했다.
한 전 총리 재판에서 진행된 김 전 장관에 대한 증인신문 과정에서 두 변호사의 동석이 허락되지 않았다. 그러나 이들이 법정에 출석하자 재판부가 퇴정을 명령했고, 이에 응하지 않아 감치가 선고됐다.
이후 이뤄진 감치 재판에서 두 변호사는 인적사항 진술을 거부했다. 이에 서울구치소 측은 주민등록번호 등 인적사항이 확인되지 않으면 수감이 어렵다고 밝히면서 두 변호사는 석방됐다.
이날 법원이 집행을 명령하면서 선고 두 달여 만에 감치가 이뤄졌다.
다만 권 변호사는 이날 김 전 장관의 재판에 나오지 않아 집행이 이뤄지지 않았다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사