시사 전체기사

김용현 변호인 이하상, ‘법정 소란’ 감치 집행

입력:2026-02-03 17:36
수정:2026-02-03 17:38
공유하기
글자 크기 조정
이하상·권우현 변호사. 연합뉴스

한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 재판에서 재판장의 퇴정 명령을 따르지 않아 감치 선고를 받았던 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 두 달여 만에 결국 구금됐다.

법무부 교정본부는 3일 서울중앙지방법원에서 열린 김 전 장관의 위계공무집행방해 혐의 재판이 끝난 뒤 이하상 변호사에 대해한 법원의 감치 명령을 집행했다.

이 변호사는 법원 구치감에 머무르다가 서울구치소로 이송됐고, 오는 16일까지 구금될 예정이다.

앞서 한 전 총리 재판을 심리했던 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 지난해 11월 19일 이하상, 권우현 변호사에 대해 감치 15일을 선고했다.

한 전 총리 재판에서 진행된 김 전 장관에 대한 증인신문 과정에서 두 변호사의 동석이 허락되지 않았다. 그러나 이들이 법정에 출석하자 재판부가 퇴정을 명령했고, 이에 응하지 않아 감치가 선고됐다.

이후 이뤄진 감치 재판에서 두 변호사는 인적사항 진술을 거부했다. 이에 서울구치소 측은 주민등록번호 등 인적사항이 확인되지 않으면 수감이 어렵다고 밝히면서 두 변호사는 석방됐다.

이날 법원이 집행을 명령하면서 선고 두 달여 만에 감치가 이뤄졌다.

다만 권 변호사는 이날 김 전 장관의 재판에 나오지 않아 집행이 이뤄지지 않았다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독]‘윤석열 개XX’ ‘이재명 OUT’ AI 선거 개입 가시화…정부, 대응책 마련 나섰다
李대통령 “집값과 주가, 같은 선상 판단 안돼…집값 오르면 고통”
李대통령 “마귀에 양심 뺏겼나…망국적 부동산 투기 반드시 잡는다”
단돈 14만원에 팔았던 현대차 러시아 공장… “다시 안 산다”
‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절”
배수로 실종… 18시간 강추위 생환 도운 ‘결정적 요인’
심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다”
작년 로또 1등 평균, 겨우 14억원…‘인생역전’은 옛말
국민일보 신문구독